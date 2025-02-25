聽新聞
0:00 / 0:00
韓團STRAY KIDS示範學院風 穿TOMMY HILFIGER人均校草
韓國人氣男團STRAY KIDS 再度成為TOMMY HILFIGER最新形象主角， 8位團員一起拍攝2025春季系列形象，展現美式學院風的明朗帥氣，穿上TOMMY HILFIGER棒球外套、帽T、Polo衫、襯衫的他們，每個人帥氣程度人均校草等級。
TOMMY HILFIGER 2025春季系列呈現了品牌對航海生活的熱愛，將經典學院風格與海洋符號相結合。航海元素展現在經典襯衫的設計上，而標誌性的大學棒球外套則飾以繩索圖案設計。適合春夏的亞麻西裝外套與清爽活力的Polo衫、鏈條與旗幟印花為剪裁增添趣味。傳遞全新美國學院風，將常春藤聯盟的傳統，融入輕鬆寫意的海岸風格。
STRAY KIDS表示：「每次與TOMMY HILFIGER合作的拍攝都感到非常的自然；Tommy Hilfiger先生邀請我們展現最真實的自我、活力、風格，以及團員之間的情感連結。這次的拍攝過程毫不費力，就像走進一個真正反映我們本質的空間。我們迫不及待想讓粉絲們看到我們身穿經典美式學院風格的樣子。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言