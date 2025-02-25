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韓團STRAY KIDS示範學院風 穿TOMMY HILFIGER人均校草

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
TOMMY HILFIGER攜手韓國人氣男團STRAY KIDS推出2025春季系列。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER攜手韓國人氣男團STRAY KIDS推出2025春季系列。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓國人氣男團STRAY KIDS 再度成為TOMMY HILFIGER最新形象主角， 8位團員一起拍攝2025春季系列形象，展現美式學院風的明朗帥氣，穿上TOMMY HILFIGER棒球外套、帽T、Polo衫、襯衫的他們，每個人帥氣程度人均校草等級。

TOMMY HILFIGER 2025春季系列呈現了品牌對航海生活的熱愛，將經典學院風格與海洋符號相結合。航海元素展現在經典襯衫的設計上，而標誌性的大學棒球外套則飾以繩索圖案設計。適合春夏的亞麻西裝外套與清爽活力的Polo衫、鏈條與旗幟印花為剪裁增添趣味。傳遞全新美國學院風，將常春藤聯盟的傳統，融入輕鬆寫意的海岸風格。

STRAY KIDS表示：「每次與TOMMY HILFIGER合作的拍攝都感到非常的自然；Tommy Hilfiger先生邀請我們展現最真實的自我、活力、風格，以及團員之間的情感連結。這次的拍攝過程毫不費力，就像走進一個真正反映我們本質的空間。我們迫不及待想讓粉絲們看到我們身穿經典美式學院風格的樣子。」

TOMMY HILFIGER攜手韓國人氣男團STRAY KIDS推出2025春季系列。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER攜手韓國人氣男團STRAY KIDS推出2025春季系列。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER攜手韓國人氣男團STRAY KIDS推出2025春季系列。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER攜手韓國人氣男團STRAY KIDS推出2025春季系列。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER攜手韓國人氣男團STRAY KIDS推出2025春季系列。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER攜手韓國人氣男團STRAY KIDS推出2025春季系列。圖／TOMMY HILFIGER提供

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