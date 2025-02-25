迎齋戒月！全家便利商店首創為期1個月「日落優惠」　再推6款進口「椰棗」入料鮮食

台灣穆斯林人口已高達30萬，3月將迎來齋戒月（Ramadan），期間穆斯林自黎明到日落需禁食，日落後進食則需以椰棗做為開齋餐。全家便利商店響應穆斯林文化，首創齋戒月「日落優惠」機制，2月28日至3月31日為期一個月，於每日晚間6點至清晨6點推出百款清真友善商品9折起；此外，更赴馬來西亞商展採購進口逾1萬公斤的清真食材「椰棗」進行鮮食開發，於3月5日起陸續推出6款新品，為穆斯林每日齋戒前後補充體力的飲食首選，更是喜歡嘗鮮的消費者不可錯過的異國美味。

「全家」商品本部黃正田副本部長表示，為因應多元族群在台灣的飲食購物需求，「全家」規畫多元友善措施，如持續擴大「東南亞商品專區」設置、不含豬肉及豬油的「NO PORK」鮮食產品友善標示、便於查找商品的App多語系「地圖趣」等。

●台灣通路市場首見之齋戒月「日落優惠」、「椰棗」進口入料鮮食

3月將迎來穆斯林信仰每年最重要的「齋戒月」，「全家」將再推兩大友善創舉，一為因應「穆斯林齋戒月」日落至日出前才可進食的宗教習俗，推出全台首創為期一個月的「日落優惠」，於晚間6點至清晨6點約百項清真友善商品推出折扣活動；二為跨足清真飲食需求的鮮食開發，赴馬來西亞商展專案採購逾1萬公斤優質椰棗物料，推出Let’s Café飲品、烘焙麵包等特色椰棗鮮食，希冀透過商品進口、原物料採購、鮮食開發、通路銷售、友善標示等完善規畫，提供穆斯林族群於齋戒月期間更便利、多元的飲食選擇。

椰棗對穆斯林而言為具有宗教、文化和營養多重意義的「生命之果」，且營養價值極高，並為穆斯林「齋戒月」日落後進食之開齋餐，「全家」以椰棗做為原物料開發與導入6款新品，3月5日起陸續開賣Let’s Café椰棗蜜拿鐵、椰棗蜜牛奶、椰棗果乾麵包、椰棗核桃小土司、玫瑰風味椰棗、黑種草籽椰棗等特色商品。

全台首創「日落優惠」機制為2月28日至3月31日每日晚間6點至清晨6點，凡於「全家」店舖購買Let’s Café椰棗蜜拿鐵、椰棗蜜牛奶、烘焙麵包、果乾、沖泡飲品、東南亞進口之HALAL清真認證商品、多款冷藏雞胸肉等近100款指定商品，皆享單件9折優惠。3月5日至4月1日深受移工朋友喜愛的南洋酸辣燙「馬尚煮」，除了推出任選4入69元優惠，更加碼送起司海鮮魚板或起司魚卵球任一個。另外，3月5日至4月6日於「全家」店舖辦理國際匯款或購買國際電話卡，再加贈可口可樂600ML兩件49元優惠券。

●「多元文化快閃店」高雄日光海島生活節首亮相

全家便利商店與One-Forty合作推動「全家一起友善移工服務計畫」逾一年，透過多語系、多商品、多交流的推動落實，成為移工族群認證「最友善便利商店」，同時亦獲外界肯定，已獲台灣永續行動獎、台灣企業永續獎、食創獎、2025 ASSET永續典範獎、人文企業獎等5項大獎，並帶動全台產業相繼跟進，一同關注並增進在台多元族群的需求與同理。

為促進台灣社會對移工友善與多元文化融合的意識，全家便利商店今年以「走出店外、深入社會」的行動策略持續推展；全台逾4,300間「全家」店舖化身「全國最大移工中文教室」，並於店外張貼One-Forty 2025移工人生學校招生海報，提供雇主及移工朋友中文學習相關管道資訊，解決在台生活的「語言隔閡」痛點。