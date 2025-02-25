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迎齋戒月！全家便利商店首創為期1個月「日落優惠」　再推6款進口「椰棗」入料鮮食

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店2月28日至3月31日推出全台首創為期一個月的「日落優惠」，於晚間6點至清晨6點約百項清真友善商品推出折扣活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2月28日至3月31日推出全台首創為期一個月的「日落優惠」，於晚間6點至清晨6點約百項清真友善商品推出折扣活動。圖／全家便利商店提供

台灣穆斯林人口已高達30萬，3月將迎來齋戒月（Ramadan），期間穆斯林自黎明到日落需禁食，日落後進食則需以椰棗做為開齋餐。全家便利商店響應穆斯林文化，首創齋戒月「日落優惠」機制，2月28日至3月31日為期一個月，於每日晚間6點至清晨6點推出百款清真友善商品9折起；此外，更赴馬來西亞商展採購進口逾1萬公斤的清真食材「椰棗」進行鮮食開發，於3月5日起陸續推出6款新品，為穆斯林每日齋戒前後補充體力的飲食首選，更是喜歡嘗鮮的消費者不可錯過的異國美味。

「全家」商品本部黃正田副本部長表示，為因應多元族群在台灣的飲食購物需求，「全家」規畫多元友善措施，如持續擴大「東南亞商品專區」設置、不含豬肉及豬油的「NO PORK」鮮食產品友善標示、便於查找商品的App多語系「地圖趣」等。

●台灣通路市場首見之齋戒月「日落優惠」、「椰棗」進口入料鮮食

3月將迎來穆斯林信仰每年最重要的「齋戒月」，「全家」將再推兩大友善創舉，一為因應「穆斯林齋戒月」日落至日出前才可進食的宗教習俗，推出全台首創為期一個月的「日落優惠」，於晚間6點至清晨6點約百項清真友善商品推出折扣活動；二為跨足清真飲食需求的鮮食開發，赴馬來西亞商展專案採購逾1萬公斤優質椰棗物料，推出Let’s Café飲品、烘焙麵包等特色椰棗鮮食，希冀透過商品進口、原物料採購、鮮食開發、通路銷售、友善標示等完善規畫，提供穆斯林族群於齋戒月期間更便利、多元的飲食選擇。

椰棗對穆斯林而言為具有宗教、文化和營養多重意義的「生命之果」，且營養價值極高，並為穆斯林「齋戒月」日落後進食之開齋餐，「全家」以椰棗做為原物料開發與導入6款新品，3月5日起陸續開賣Let’s Café椰棗蜜拿鐵、椰棗蜜牛奶、椰棗果乾麵包、椰棗核桃小土司、玫瑰風味椰棗、黑種草籽椰棗等特色商品。

全台首創「日落優惠」機制為2月28日至3月31日每日晚間6點至清晨6點，凡於「全家」店舖購買Let’s Café椰棗蜜拿鐵、椰棗蜜牛奶、烘焙麵包、果乾、沖泡飲品、東南亞進口之HALAL清真認證商品、多款冷藏雞胸肉等近100款指定商品，皆享單件9折優惠。3月5日至4月1日深受移工朋友喜愛的南洋酸辣燙「馬尚煮」，除了推出任選4入69元優惠，更加碼送起司海鮮魚板或起司魚卵球任一個。另外，3月5日至4月6日於「全家」店舖辦理國際匯款或購買國際電話卡，再加贈可口可樂600ML兩件49元優惠券。

●「多元文化快閃店」高雄日光海島生活節首亮相

全家便利商店與One-Forty合作推動「全家一起友善移工服務計畫」逾一年，透過多語系、多商品、多交流的推動落實，成為移工族群認證「最友善便利商店」，同時亦獲外界肯定，已獲台灣永續行動獎、台灣企業永續獎、食創獎、2025 ASSET永續典範獎、人文企業獎等5項大獎，並帶動全台產業相繼跟進，一同關注並增進在台多元族群的需求與同理。

為促進台灣社會對移工友善與多元文化融合的意識，全家便利商店今年以「走出店外、深入社會」的行動策略持續推展；全台逾4,300間「全家」店舖化身「全國最大移工中文教室」，並於店外張貼One-Forty 2025移工人生學校招生海報，提供雇主及移工朋友中文學習相關管道資訊，解決在台生活的「語言隔閡」痛點。

今年更打造「多元文化快閃店」，首站受高雄市邀請於高雄日光海島生活節登場，將移工朋友最愛的馬尚煮、SOHOT炎選、東南亞商品專區等特色餐食，與零售電動車FamiMobi結合，打造4國語系的「行動東南亞餐車」，更將溝通友善墊板、FamiPort多語系介面等友善措施設計為「互動式展覽」，周末兩日即吸引14萬人響應參與。

全家便利商店長期關注多元族群文化與消費生活需求，已成為移工朋友心佔率最高的「最友善便利商店」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店長期關注多元族群文化與消費生活需求，已成為移工朋友心佔率最高的「最友善便利商店」。圖／全家便利商店提供
迎齋戒月，全家便利商店首創「日落優惠」，2月28日至3月31日晚間6點清晨6點百款清真友善商品享折扣。圖／全家便利商店提供
迎齋戒月，全家便利商店首創「日落優惠」，2月28日至3月31日晚間6點清晨6點百款清真友善商品享折扣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店響應穆斯林文化，以椰棗做為原物料開發與導入6款新品，包含Let’s Café飲品、烘焙麵包、果乾，3月5日起陸續開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店響應穆斯林文化，以椰棗做為原物料開發與導入6款新品，包含Let’s Café飲品、烘焙麵包、果乾，3月5日起陸續開賣。圖／全家便利商店提供
瞄準清真商機，全家便利商店東南亞進口專區業績成長逾5成，今年將擴大至近千店。圖／全家便利商店提供
瞄準清真商機，全家便利商店東南亞進口專區業績成長逾5成，今年將擴大至近千店。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首創「日落優惠」，2月28日至3月31日每日晚間6點至6點百款清真友善商品享優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首創「日落優惠」，2月28日至3月31日每日晚間6點至6點百款清真友善商品享優惠。圖／全家便利商店提供
「全家多元文化快閃店」於高雄日光海島生活節首次登場，東南亞餐車與移工友善策展獲得廣大迴響與高雄市市長陳其邁親臨體驗。圖／全家便利商店提供
「全家多元文化快閃店」於高雄日光海島生活節首次登場，東南亞餐車與移工友善策展獲得廣大迴響與高雄市市長陳其邁親臨體驗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店響應穆斯林文化，首創齋戒月「日落優惠」機制，2月28日至3月31日晚間6點至清晨6點百款清真友善商品9折起。圖／全家便利商店提供
全家便利商店響應穆斯林文化，首創齋戒月「日落優惠」機制，2月28日至3月31日晚間6點至清晨6點百款清真友善商品9折起。圖／全家便利商店提供
全家便利商店跨足清真飲食需求的鮮食開發，赴馬來西亞商展專案採購逾1萬公斤優質「椰棗」物料，推出Let’s Café飲品、烘焙麵包等特色椰棗鮮食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店跨足清真飲食需求的鮮食開發，赴馬來西亞商展專案採購逾1萬公斤優質「椰棗」物料，推出Let’s Café飲品、烘焙麵包等特色椰棗鮮食。圖／全家便利商店提供
3月將迎來齋戒月（Ramadan），全家便利商店首創齋戒月「日落優惠」機制，提供穆斯林族群於齋戒月期間更便利、多元的飲食選擇。圖／全家便利商店提供
3月將迎來齋戒月（Ramadan），全家便利商店首創齋戒月「日落優惠」機制，提供穆斯林族群於齋戒月期間更便利、多元的飲食選擇。圖／全家便利商店提供
「全家多元文化快閃店」將移工朋友最愛的馬尚煮、SOHOT炎選、東南亞商品專區等特色餐食，與零售電動車FamiMobi結合，打造4國語系的「行動東南亞餐車」。圖／全家便利商店提供
「全家多元文化快閃店」將移工朋友最愛的馬尚煮、SOHOT炎選、東南亞商品專區等特色餐食，與零售電動車FamiMobi結合，打造4國語系的「行動東南亞餐車」。圖／全家便利商店提供

移工 穆斯林 馬來西亞

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