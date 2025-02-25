壯大版圖 王品力拚9大品牌月營收破億元、估今年再增50店

王品集團展店腳步不停，今年估再增50店達全台400店，但在開發新品牌方面則會暫緩，將以穩固既有品牌為重，力拚9大品牌月營收破億元，發揮管理綜效。

目前王品台灣共有20個餐飲品牌，其中聚、和牛涮、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋共6個品牌，單品牌月營收都超過1億元。王品表示，2018年起開出的享鴨、青花驕、肉次方品牌也有接近億元水準，將持續展店目標同樣站穩億元。

王品也連續3年舉辦龍蝦季，集合享鴨、莆田、丰采3大中餐品牌銷售，去年全台分店3個月共賣出1.1萬隻龍蝦，今年預計在2個月賣出1.2萬隻，估計可挹注800萬元營收。

王品表示，過去王品展店策略以創立新品牌為主，導致單品牌店數少，無法增加管理效果，今年台灣展店的主力品牌會聚焦剛需，例如石二鍋會從88家拓展到破百家，品田牧場也希望能增加展店速度。