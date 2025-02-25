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台灣2連霸！首位台灣女性黃鳳誼勇奪世界唎酒師總冠軍

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Golden餐廳、Afterglo餐酒館侍酒師黃鳳誼。圖／Afterglo、Golden提供
Golden餐廳、Afterglo餐酒館侍酒師黃鳳誼。圖／Afterglo、Golden提供

4年一度、擁有「日本酒界奧林匹克」封號的世界唎酒師大賽（World Sake Sommelier Competition），繼 2019年後第五屆後因疫情睽違5年，於2024 年再度舉辦。台灣代表、同時也是Golden餐廳與Afterglo餐酒館侍酒師黃鳳誼（Asa），在激烈競爭下勇奪「第六屆世界唎酒師大賽」總冠軍，不但成功延續2019 年第五屆由台灣選手張鴻亮奪冠的輝煌成就，更為台灣創下難得的「二連霸」紀錄，成為台灣首位奪冠的女性選手。

第六屆世界唎酒師大賽由「日本酒服務研究會．酒匠研究會聯合會（SSI）」及「SSI International（SSI INT'L）」主辦，延續上屆分成「餐飲服務組」與「零售服務組」，分別選出各分組冠軍，並由綜合評比中獲得最高分者贏得總冠軍。賽事先在日本、中國、香港、台灣及美國進行各地代表初選，最終在2025年2月於日本角逐總冠軍。在來自世界各地282名選手的激戰下，黃鳳誼憑藉專業實力與沉穩態度脫穎而出，一舉拿下總冠軍桂冠。

黃鳳誼在數年前一次的日本旅行，隨意走入的居酒屋中，因前台小哥的真誠款待愛上日本酒的獨特氛圍。她表示：「日本酒、燒酎、泡盛，不只是一個美味的飲品，更是傳承與發展文化的美麗人類文明，它本身就代表愛。我不會辜負大家的期望、鼓勵與開心掌聲。我將持續不斷、終其一身，為此奉獻！」

黃鳳誼為Golden餐廳與Afterglo餐酒館所規劃的酒單，囊括香檳、紅白酒、日本酒…等豐富選項。她同時也在酒單上展現出對日本酒的熱情與專業，日本酒的夢幻逸品——十四代經典酒款 GOLD LABEL、BLACK LABEL、RED LABEL，在Afterglo及Golden即可一親芳澤，「十四代」品項皆有單杯服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Golden餐廳、Afterglo餐酒館侍酒師黃鳳誼（前排），於第六屆世界唎酒師大賽勇奪總冠軍。圖／Afterglo、Golden提供
Golden餐廳、Afterglo餐酒館侍酒師黃鳳誼（前排），於第六屆世界唎酒師大賽勇奪總冠軍。圖／Afterglo、Golden提供
Afterglo餐酒館囊括香檳、紅白酒、日本酒…等豐富選項。圖／Afterglo、Golden提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Afterglo餐酒館囊括香檳、紅白酒、日本酒…等豐富選項。圖／Afterglo、Golden提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Golden餐廳、Afterglo餐酒館位於台北晶華酒店地下二樓。圖／Afterglo、Golden提供
Golden餐廳、Afterglo餐酒館位於台北晶華酒店地下二樓。圖／Afterglo、Golden提供

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