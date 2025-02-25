艾兒芬妮、木村光希、李泳知聯手秀Coach春季發燒貨

Coach全新形象廣告「On Your Own Time」（我的生活自有節奏），由全球品牌大使包括美國女星艾兒芬妮（Elle Fanning）、中國女星古力娜扎、日本星二代Kōki木村光希以及韓國人氣歌手李泳知擔任主角，一起傳遞勇於主導自己生活步調，鼓勵年輕世代自信展現多元自我的最新探索訊息。

形象廣告包含兩支影片，分別由艾兒芬妮和古力娜扎主演，透過敘事情節詮釋「On Your Own Time」的核心概念。片頭一開始，兩位主角穿梭於步調快速的都會城市，手機螢幕不斷湧現新訊息、社群通知、行程提醒等各種提示預覽，催促她們時時刻刻跟上脈動，被焦慮感淹沒，當她們決定把手機收進Coach Tabby手袋那一刻心態出現轉變，也意識到自己其實能自在掌控生活步調，形象廣告以隱喻手法呈現心態的轉變。除了艾兒芬妮、古力娜扎，木村光希、李泳知也出現在在一系列動態影像及靜態形象照。

Coach行銷總監Joon Silverstein表示，「在我們與全球Z世代消費者的對話互動中，持續聽到他們對於『落於人後』的恐懼。我們希望透過這次形象廣告，鼓勵重新找回生活的主控權，並且更加自信自在展現最真實的自我」，「我喜歡這組影像的自由奔放與隨性無拘，在熙來攘往的都市人群裡定格出貼近個人真實、珍貴難得的瞬間，我認為充分反映Coach的品牌風格」。

「On Your Own Time」形象廣告呈現Coach 2025春季系列設計的全新單品，系列靈感來自紐約獨具的奔放活力與流動感，並搭配品牌經典單品，其中包含全新Chain Tabby、Brooklyn、Empire 和Teri手袋，以及受90年代初期多功能訓練運動鞋款啟發的全新Soho休閒鞋。此外，還有風衣、皮革西裝外套、拼接丹寧及其他洗鍊的時尚單品，展現Coach春季系列的都會活力。