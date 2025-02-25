考驗動態定價與即時管理 去年旅宿「晚鳥訂單」占5成

疫後旅遊型態改變也重塑旅遊市場。電商平台「奧丁丁集團」透過旗下區塊鏈旅宿管理系統「OwlNest」發布《2024台灣旅宿市場關鍵趨勢報告》，發現疫後即興旅遊風氣興盛，「晚鳥訂單」已占旅宿業者整體訂單量近5成，對業者的動態定價與即時管理能力帶來新挑戰。在國際旅客方面，港澳客影響力則持續提升，且更重視差異化旅遊。

奧丁丁集團結合集團線上訂房、行程預定、自營旅宿等多平台數據分析發布《2024 台灣旅宿市場關鍵趨勢報告》。報告提到，現代旅客更加重視彈性與自由，即興旅行成為旅宿業者的必考題，其中，出遊前1周內才訂房的「晚鳥訂單」占比已達近5成，一天內才下訂的「超晚鳥訂單」更是破3成，反映說走就走的旅遊模式更加普及，尤其在戶外探險與環島旅遊族群中特別明顯。

面對即興旅行浪潮，奧丁丁集團旗下訂房平台「奧丁丁揪你訂房」推出晚鳥專區，提供出遊前一周內訂房6折優惠，幫助旅宿業者最大化當日空房收益，專區上線僅1個月，晚鳥訂單占比即成長至全站15%，甚至一度超越一般訂單，建議業者應彈性採用動態定價機制、當日入住優惠與即時行銷策略，以回應旅客對即時決策的偏好。

根據觀光署最新統計，去年日本和港澳旅客來台旅遊增長亮眼，港澳旅客在2023年甚至成為來台觀光主力。奧丁丁集團旗下行程預定平台「奧丁丁體驗」觀察到，過去1年港澳旅客的訂單占比約兩成，貼近大自然探索的體驗行程特別受港澳客青睞，建議旅宿業者可因應港澳客需求，推出粵語客服服務與增加體驗行程專屬優惠搶占商機。

奧丁丁集團旗下旅宿整合服務平台「OwlStay 故事所」進一步觀察，今年以來，國際旅客訂單占比逼近4成，且隨著國際旅客中文溝通能力提升，幫助他們更親近台灣的人情味且有機會獲得社會歸屬感，不再只是逛傳統商圈或觀光夜市，而是更重視深度體驗，像是尋找巷弄隱藏版美食、參加台灣料理課程，或透過自行車與登山探索秘境。

奧丁丁集團指出，在鄰近國家積極爭奪國際觀光市場之際，建議台灣旅宿業者應迅速布局差異化旅遊產品，打造更具競爭力的深度體驗。