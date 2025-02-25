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迎齋戒月 全家超商首創「日落優惠」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全家便利商店推出全台首創為期一個月的「日落優惠」，於晚間6時至清晨6時約百項清真友善商品推出折扣活動。圖／全家提供
全家便利商店推出全台首創為期一個月的「日落優惠」，於晚間6時至清晨6時約百項清真友善商品推出折扣活動。圖／全家提供

全家再推多元文化友善創舉，首創穆斯林齋戒月「日落優惠」。全家表示，台灣穆斯林人口已高達30萬，3月將迎來齋戒月，為提供穆斯林族群於齋戒月期間更便利、多元的飲食選擇，「全家」自2月28日至3月31日為期一個月，每日晚間6時起至清晨6時，推出百款清真友善商品9折起。

全家表示，長期關注多元族群文化與消費生活需求，自2024年初率先打造多語系賣場，成為移工朋友心占率最高的「最友善便利商店」，進而帶動東南亞進口商品專區去年業績成長逾5成，今年將擴大至近千店。

全家也表示，多語標示友善策略奏效下，將持續擴大至冷藏鮮食櫃，3月5日起主食飲料促銷插卡改以中英雙語並陳，而APP「地圖趣」去年底推出「東南亞友善地圖」，方便移工朋友以母語查找所需商品，打造線上線下都友善的便利商店。

「全家一起友善移工」行動方案，今年將以「走出店外、深入社會」的策略擴大影響力，一為店舖化身全台最大中文教室，於全台4300間店舖張貼One-Forty移工人生學校招生海報，短短不到3天已收到上千位報名，為移工朋友開拓學習中文的機會。

其次，受高雄市政府邀約，全家於日光海島生活節亮相「全家多元文化快閃店」之東南亞餐車與移工友善策展，與陳其邁市長親臨體驗，今年「全家」將持續積極參與全台各地活動，創造台灣社會與多元族群的互動與共融。

全家 移工 穆斯林

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