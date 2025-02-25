飯店拚特色享高鐵票7折 另有紅利點數及航空哩程

飯店拚異業結盟特色吸引旅客，4家飯店集團與台灣高鐵公司合作，推出住宿加購高鐵票享票價7折；長榮集團旗下7家酒店還加贈長榮航空哩程及高鐵紅利點數。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，春暖花開，是宜人的出遊時節，台灣高鐵「飯店聯票」分別與4大知名飯店集團，包括晶華、長榮、國泰及柯達合作，推出多樣化、春季限定的優惠專案。

台灣高鐵指出，旅客透過4大飯店集團官網訂購專案房型，加購高鐵票，即享平日7折、假日77折優惠；各家飯店還有針對高鐵旅客，特別加碼房型升等、減碳車隊乘車金、專屬好禮等好康。

長榮集團日前發布新聞稿表示，透過官網預訂「搭高鐵．住長榮」指定住房專案並加購高鐵車票，除了可享車票7折起外，再加贈長榮航空無限萬哩遊會員獎勵哩程500哩以及高鐵會員TGo點數500點，雙倍回饋旅客。