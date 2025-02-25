快訊

威力彩20億頭獎得主怎麼買？台彩揭密投注方式：第一次看到

她高中3年「沒用手機、不碰3C」考出90級分大滿貫 校方頒發10萬獎學金

冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

飯店拚特色享高鐵票7折 另有紅利點數及航空哩程

中央社／ 台北25日電

飯店拚異業結盟特色吸引旅客，4家飯店集團與台灣高鐵公司合作，推出住宿加購高鐵票享票價7折；長榮集團旗下7家酒店還加贈長榮航空哩程及高鐵紅利點數。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，春暖花開，是宜人的出遊時節，台灣高鐵「飯店聯票」分別與4大知名飯店集團，包括晶華、長榮、國泰及柯達合作，推出多樣化、春季限定的優惠專案。

台灣高鐵指出，旅客透過4大飯店集團官網訂購專案房型，加購高鐵票，即享平日7折、假日77折優惠；各家飯店還有針對高鐵旅客，特別加碼房型升等、減碳車隊乘車金、專屬好禮等好康。

長榮集團日前發布新聞稿表示，透過官網預訂「搭高鐵．住長榮」指定住房專案並加購高鐵車票，除了可享車票7折起外，再加贈長榮航空無限萬哩遊會員獎勵哩程500哩以及高鐵會員TGo點數500點，雙倍回饋旅客。

長榮 飯店 高鐵

延伸閱讀

「高鐵宅」洗牌 板橋年漲2成最猛、這站房價赫見下跌

高鐵人事案拍板！新任董座鄭光遠內部信曝光

高鐵董事會通過人事案 鄭光遠接任董座即日起生效

中職／高鐵廣播一直叫她的名字？安芝儇查明原因：在台灣真好

相關新聞

台灣2連霸！首位台灣女性黃鳳誼勇奪世界唎酒師總冠軍

4年一度、擁有「日本酒界奧林匹克」封號的世界唎酒師大賽（World Sake Sommelier Competition...

艾兒芬妮、木村光希、李泳知聯手秀Coach春季發燒貨

Coach全新形象廣告「On Your Own Time」（我的生活自有節奏），由全球品牌大使包括美國女星艾兒芬妮（El...

考驗動態定價與即時管理 去年旅宿「晚鳥訂單」占5成

疫後旅遊型態改變也重塑旅遊市場。電商平台「奧丁丁集團」透過旗下區塊鏈旅宿管理系統「OwlNest」發布《2024台灣旅宿...

迎齋戒月 全家超商首創「日落優惠」

全家再推多元文化友善創舉，首創穆斯林齋戒月「日落優惠」。全家表示，台灣穆斯林人口已高達30萬，3月將迎來齋戒月，為提供穆...

「英雄傳·武聖關公」首創交響樂歷史音樂劇 跨域演出超吸睛　

南台灣交響樂團成立26年、製作音樂作品25部，巡演至83所偏鄉校園，今年勇敢跨出新的一步，與王科文化基金會等共同推出全球...

麥當勞雞塊、薯餅加1元多1件！「無敵大麥克」限時回歸

「麥當勞」自2月26日至3月25日期間，限時重新推出「大麥克家族」全系列，包括有肉量加倍的「無敵大麥克」、搭配雙層酥炸鷄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。