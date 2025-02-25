「英雄傳·武聖關公」首創交響樂歷史音樂劇 跨域演出超吸睛　

南台灣交響樂團成立26年、製作音樂作品25部，巡演至83所偏鄉校園，今年勇敢跨出新的一步，與王科文化基金會等共同推出全球首部以交響樂詮釋歷史故事的音樂劇「英雄傳·武聖關公」日前於衛武營歌劇院落幕，樂團創辦人蔡淑媛說，未來計畫巡演放眼台灣甚至國際，推廣跨域演出新藝術價值。

「英雄傳·武聖關公」由王科文化基金會、財團法人亞太慈善基金會、財團法人天河教育基金會及財團法人天河文化藝術基金會鼎力支持，出品人王金平院長，監製李樑堅董事長，由南台灣交響樂團創辦人蔡淑媛製作。

這部作品透過磅礴的樂章與戲劇張力，呈現關公一生的忠義仁勇精神，帶領觀眾感受他的精神如何影響千古、超越時空，100分鐘的跨域視聽饗宴，展現台灣文化與藝術的無限可能。

劇情分為上下兩場，上半場包含四個篇章：「結義」再現桃園三結義、「困局」刻劃曹操對決的緊張情節、「頓挫」展現關公英勇揮刀、「登仙」則藉由普淨法師捧香爐登台，營造關公成佛的神聖情境，令觀眾猶如親歷三國風雲，下半場則呈現關公如何從凡人躍升為被儒、釋、道三家共同推崇的神祇，演出技法精湛，令人讚嘆不已。

演出時台下觀眾不斷報以熱烈掌聲，贏得滿堂彩讚聲不絕於耳，觀眾熱淚盈眶，直呼前所未見的藝術結合，東照山關帝廟，五甲關帝廟主委堂主及文化界也讚譽此劇為台灣藝術文化的一大創新，高雄市阿蓮國小校長簡靜慧在臉書中讚，嘆這場震撼人心的史詩級歌劇演出，感受到現代交響樂與傳統豫劇的完美交織。

製作人蔡淑媛指出，這次專業製作群包括雙導演王冠強、殷青群，雙作曲家陳哲聖、劉聖賢，搭配科技多媒體呈現，展現當代劇場的多媒體藝術，全場高潮迭起，實現交響樂與豫劇的深度結合，創造出獨特的音色。