麥當勞雞塊、薯餅加1元多1件！「無敵大麥克」限時回歸

「麥當勞」自2月26日至3月25日期間，限時重新推出「大麥克家族」全系列，包括有肉量加倍的「無敵大麥克」、搭配雙層酥炸鷄排的「香鷄大麥克」。同時麥當勞也推出「2025蛇年開春優惠券」，可享多款商品買1送1，還有多款組合方案，可現省2,995元。

針對大麥克升級的「無敵大麥克」，使用3層麵包與4層100%純牛肉相互堆疊，佐以經典大麥克醬以及美式酸黃瓜、洋蔥、起司，帶來層層堆疊的享受，單點118元，經典套餐183元；「香鷄大麥克」則延續大麥克家族特色，使用雙層酥炸鷄排作為主角，滿足不同的喜好，單點98元，經典套餐163元。