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麥當勞雞塊、薯餅加1元多1件！「無敵大麥克」限時回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞「無敵大麥克」限時回歸市場。圖／取自麥當勞官網
麥當勞「無敵大麥克」限時回歸市場。圖／取自麥當勞官網

麥當勞」自2月26日至3月25日期間，限時重新推出「大麥克家族」全系列，包括有肉量加倍的「無敵大麥克」、搭配雙層酥炸鷄排的「香鷄大麥克」。同時麥當勞也推出「2025蛇年開春優惠券」，可享多款商品買1送1，還有多款組合方案，可現省2,995元。

針對大麥克升級的「無敵大麥克」，使用3層麵包與4層100%純牛肉相互堆疊，佐以經典大麥克醬以及美式酸黃瓜、洋蔥、起司，帶來層層堆疊的享受，單點118元，經典套餐183元；「香鷄大麥克」則延續大麥克家族特色，使用雙層酥炸鷄排作為主角，滿足不同的喜好，單點98元，經典套餐163元。

此外，麥當勞已於日前推出「2025蛇年開春優惠券」，其中可口可樂（中杯）、檸檬風味紅茶（中杯）、經典美式咖啡（冰/熱）、經典那堤（冰/熱）、蜂蜜紅茶（冰）等品項，均可享「買1送1」。另外大薯、4塊麥克鷄塊、薯餅，則可享「加1元多1件」。同時折價券還提供多款套餐方案，包括「超爽大餐101元起」，「雙人共享209元起」、「雙人早餐159元起」。

麥當勞推出「2025蛇年開春優惠券」，多款商品可享「加1元多1件」或「買1送1」。圖／取自麥當勞官網
麥當勞推出「2025蛇年開春優惠券」，多款商品可享「加1元多1件」或「買1送1」。圖／取自麥當勞官網
麥當勞「無敵大麥克」、「香鷄大麥克」重返市場。圖／取自麥當勞官網
麥當勞「無敵大麥克」、「香鷄大麥克」重返市場。圖／取自麥當勞官網

大麥克 蛇年 麥當勞

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