拍立得相機永不退流行 徠卡、Lomography推特別版新機

雖然大家現在都習慣用手機拍照、即時上傳社群分享，但拍立得相機即拍即印拿到實體照片的樂趣還是無法取代，甚至更有潮味。

講到拍立得當然首推經典的Lomo相機，Lomography的Lomo’Instant Square Glass方形拍立得相機連鏡頭套組，近期為用戶獻上Pemberley與The Blues 2款不同外型配色的版本，分別以粉嫩色系皮革與牛仔布為外觀材質。

Lomo’Instant Square Glass是全球首款兼容雙格式相紙的拍立得相機，可兼容Instax Square和Instax Mini底片，並具有方便攜帶的摺疊式皮腔復古設計。配備95mm玻璃鏡頭，加上準確無誤的自動曝光系統，自動調整快門速度、光圈及閃光燈輸出，能夠拍攝超清晰、光線充足的拍立得照片。

除了可切換使用的Instant Mini背板，並附有近拍鏡頭和Splitzer影像分割器 Splitzer配件，另外當然少不了多種創意攝影功能，讓使用者能更輕鬆拍出各種不同風格、效果的畫面。

而有著百年歷史的徠卡相機其實也有推出拍立得，近期更與冬季最夯的滑雪板品牌Burton聯手，打造出徠卡SOFORT 2 Burton特別版相機，這款相機以品牌創辦人標誌性的「傑克藍」為配色靈感，頂蓋鐫刻Burton徽標，並配有專屬設計相機包，外觀滿滿滑雪元素。