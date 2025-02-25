快訊

工程廢土堆如山丘！新竹棒球場開挖驚見「大祕寶」 檢調現地會勘調查

放棄拉攏PS5、Switch玩家跳槽Xbox！微軟高層1招改變方向：拚賺更多錢

經典賽／是時候了吧！郭俊麟曬幸運「666」骰子 為中華隊加油

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡黃汝勤運動降健診紅字 健身習慣大公開

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
蔡黃汝以前選鞋只求好看，現在還是重視外型，但同時講求安全舒適、耐穿好走。圖／ＬA NEW提供
蔡黃汝以前選鞋只求好看，現在還是重視外型，但同時講求安全舒適、耐穿好走。圖／ＬA NEW提供

「每個階段有不同健身觀念。」出道多年一直維持姣好外型的蔡黃汝，透露日前健檢報告出現紅字，高膽固醇及低密度膽固醇紅字超標，讓她立刻回歸健身房行列，「其實我屬於容易長肌肉的體質。」擔任節目主持人出外景以來，就很少做運動，但還是經常在定裝或拍照時被說「有肌肉耶」或是「你更瘦了」，不過，這次健檢紅字讓她重新找回運動好習慣。

「我現在每周進健身房兩次，每次運動三十到四十分鐘。」她基本上以橢圓機、飛輪為主，偶爾也在跑步機上健走，每次爆汗之後，最喜歡背靠彈力球放鬆緊繃的背部，「運動流汗真的很排解壓力，讓心情正向。」再搭配健康飲食，前陣子的健檢報告終於數字降到高標邊緣，雖然目前還是超標，但已經看到努力的成效，「運動同時也有許多自我對談、靜心時刻，也是我享受的一部分。」

重視足部健康，成最美代言人

出道十六年來，她的演藝版圖跨足主持、歌唱和戲劇，人氣也隨著時間穩定成長，從初出茅廬的豆花妹甜美模樣，逐漸累積各項成果，零負評愛惜羽毛，憑實力在演藝圈站穩腳步，近期以健康形象成為鞋子品牌LA NEW的2025年度代言人。在最新公開的品牌影片中，她一身俏麗的運動裝扮，輕快跑過公園與街頭，展現健康活力，她說，可以跟國民品牌合作，「我跟家人都超級開心。」

蔡黃汝提到，運動時如果穿了不適合的鞋子，容易導致受傷，相反的，若穿上一雙合適的鞋，還能夠提升運動表現。自從開始有能力愛自己之後，就相當重視照顧足部健康，以前選鞋只求好看，現在依然還是重視鞋款外型，但同時講求安全舒適、耐穿耐走，也因為自己重視足部健康，對於選鞋也有自我看法與堅持，她立刻秀出一張上健身房的足部特寫，腳上穿的就是LA NEW山形鞋王GORE-TEX SURROUND 2。

女神的選鞋秘笈大公開

「我個人喜歡運動時鞋身輕盈、包覆感重還要透氣，耐走耐跑，行動時抓地力要好，讓每一次抬腳都能減壓。」蔡黃汝細數自己對鞋子的各種堅持，並強調，運動會隨著心情突然切換器材，山形鞋王可以達到她的要求，即使從健身房走到戶外健走或慢跑也沒問題，遇到積水不用擔心會被雨水或地面積水潑濺而打壞心情。

「鞋子舒不舒適，真能影響一天的心情。」以前出門時，經常在穿鞋挑選上花掉太多時間，甚至差點遲到，但她最近都直接套上LA NEW的鞋，不用先看氣象預報，晴雨都沒問題。她還透露一個媽媽的小秘密，以前曾經貪圖鞋子外觀好看，結果穿上去之後「鞋子咬肉」反而打斷逛街行程。

展現品牌青春洋溢的形象

LA NEW表示，邀請蔡黃汝擔任年度代言人，是觀察到她在螢幕前青春活潑的正向能量，以及清新自然形象深受年輕世代愛戴，她的自信、多元發展、面對挑戰的不屈不撓及對自我的要求，與品牌一拍即合，因此決定一起迎向全新的新品牌樣貌與視野。

她說，很多人對LA NEW的印象可能停留在長輩優質皮鞋，她認為這方面無庸置疑一直做得非常成功，但實際接觸後有更多驚喜，因為這個品牌早就不分年齡，多元化的鞋款設計、休閒時尚的風格，真的推翻既定印象，讓人很心動。

「對了，還有一個擔任代言人最最最大bonus 的地方！」她開心地公布答案，這個bonus就是增高鞋墊，因為個子嬌小而感到有點困擾，但物理增高的舒適鞋墊讓她長高了，她開心直呼：「矮個子也有春天，願望成真，oh ya！」

蔡黃汝說，運動時如果穿了不適合的鞋子，容易導致受傷，相反的，若穿上一雙合適的鞋，還能夠提升運動表現。 圖／蔡黃汝提供
蔡黃汝說，運動時如果穿了不適合的鞋子，容易導致受傷，相反的，若穿上一雙合適的鞋，還能夠提升運動表現。 圖／蔡黃汝提供
蔡黃汝表示：很多人對於LA NEW可能停留在長輩優質皮鞋，她認為這方面確實做得非常成功，但實際接觸後有更多驚喜。 圖／LA NEW 提供
蔡黃汝表示：很多人對於LA NEW可能停留在長輩優質皮鞋，她認為這方面確實做得非常成功，但實際接觸後有更多驚喜。 圖／LA NEW 提供
蔡黃汝從LA NEW推出國民神鞋Gore-Tex invisible fit2就一直是愛用者。圖／LA NEW提供
蔡黃汝從LA NEW推出國民神鞋Gore-Tex invisible fit2就一直是愛用者。圖／LA NEW提供

健身房 品牌 蔡黃汝 運動

延伸閱讀

蔡黃汝勤運動降健診紅字，健身習慣大公開

凌晨三點被吵醒！客廳驚見黑貓偷看健身節目 勸小聲點被狠瞪：關你啥事

科技業工作傷身？內科攜手在地健康管理診所推高階健檢留才

影／台中小鮮肉偵查佐網路埋伏 約到藥頭開趴人贓俱獲

相關新聞

拍立得相機永不退流行 徠卡、Lomography推特別版新機

雖然大家現在都習慣用手機拍照、即時上傳社群分享，但拍立得相機即拍即印拿到實體照片的樂趣還是無法取代，甚至更有潮味。

全球慢磨機第一品牌 健康不再是奢侈選擇！打造新世代健康生活趨勢

現代人生活步調緊湊，營養攝取往往被忽略。世界衛生組織（WHO）建議成人每日應攝取至少五份蔬果，以降低慢性病風險。然而，許多人認為傳統榨汁過程繁瑣，需準備與清洗食材，既耗時又費力。此外，市售蔬果汁可能含有額外糖分與添加物，不僅無法真正養生，長期購買更是一筆不小的開銷。 全球慢磨機領導品牌 HUROM來自韓國，今年推出全新一代蔬果慢磨機，結合專業級慢磨技術與更親民的價格，讓健康飲食變得輕鬆無負擔，幫助更多人享受營養均衡的美好生活。

蔡黃汝勤運動降健診紅字 健身習慣大公開

「每個階段有不同健身觀念。」出道多年一直維持姣好外型的蔡黃汝，透露日前健檢報告出現紅字，高膽固醇及低密度膽固醇紅字超標，...

職人精神再現打造理想設計！熱銷破5億日圓的日本皮件品牌回歸

日本原創品牌STATUSY由日本職人創立，於2022年首次來台，秉持著「挑戰史上最小長夾」的信念，為台灣的皮件愛好者帶來匠心獨運的職人手作真皮皮夾，同時具備輕薄尺寸、大容量與極高的易用性，期待日本製造的皮夾能被更多人認識。

搶攻毛親子旅行寵物商機 嘉義101大樓福容voco加入

228連假將近，去年開幕的嘉義101大樓福容voco，看好寵物市場商機，推出「毛孩同行」住房專案。貼心幫寵物準備生活備品...

遊日必備！國泰世華CUBE卡「日本賞」升級回歸 最高10%回饋

迎接日本賞櫻旺季，國泰世華CUBE信用卡「日本賞」快閃權益優惠升級重磅回歸，即日起至4月30日，不僅赴日指定旅遊消費、國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。