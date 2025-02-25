蔡黃汝勤運動降健診紅字，健身習慣大公開

「每個階段有不同健身觀念。」出道多年一直維持姣好外型的蔡黃汝，透露日前健檢報告出現紅字，高膽固醇及低密度膽固醇紅字超標，讓她立刻回歸健身房行列，「其實我屬於容易長肌肉的體質。」擔任節目主持人出外景以來，就很少做運動，但還是經常在定裝或拍照時被說「有肌肉耶」或是「你更瘦了」，不過，這次健檢紅字讓她重新找回運動好習慣。

「我現在每周進健身房兩次，每次運動三十到四十分鐘。」她基本上以橢圓機、飛輪為主，偶爾也在跑步機上健走，每次爆汗之後，最喜歡背靠彈力球放鬆緊繃的背部，「運動流汗真的很排解壓力，讓心情正向。」再搭配健康飲食，前陣子的健檢報告終於數字降到高標邊緣，雖然目前還是超標，但已經看到努力的成效，「運動同時也有許多自我對談、靜心時刻，也是我享受的一部分。」

重視足部健康，成最美代言人

出道十六年來，她的演藝版圖跨足主持、歌唱和戲劇，人氣也隨著時間穩定成長，從初出茅廬的豆花妹甜美模樣，逐漸累積各項成果，零負評愛惜羽毛，憑實力在演藝圈站穩腳步，近期以健康形象成為鞋子品牌LA NEW的2025年度代言人。在最新公開的品牌影片中，她一身俏麗的運動裝扮，輕快跑過公園與街頭，展現健康活力，她說，可以跟國民品牌合作，「我跟家人都超級開心。」

蔡黃汝提到，運動時如果穿了不適合的鞋子，容易導致受傷，相反的，若穿上一雙合適的鞋，還能夠提升運動表現。自從開始有能力愛自己之後，就相當重視照顧足部健康，以前選鞋只求好看，現在依然還是重視鞋款外型，但同時講求安全舒適、耐穿耐走，也因為自己重視足部健康，對於選鞋也有自我看法與堅持，她立刻秀出一張上健身房的足部特寫，腳上穿的就是LA NEW山形鞋王GORE-TEX SURROUND 2。

女神的選鞋秘笈大公開

「我個人喜歡運動時鞋身輕盈、包覆感重還要透氣，耐走耐跑，行動時抓地力要好，讓每一次抬腳都能減壓。」蔡黃汝細數自己對鞋子的各種堅持，並強調，運動會隨著心情突然切換器材，山形鞋王可以達到她的要求，即使從健身房走到戶外健走或慢跑也沒問題，遇到積水不用擔心會被雨水或地面積水潑濺而打壞心情。

「鞋子舒不舒適，真能影響一天的心情。」以前出門時，經常在穿鞋挑選上花掉太多時間，甚至差點遲到，但她最近都直接套上LA NEW的鞋，不用先看氣象預報，晴雨都沒問題。她還透露一個媽媽的小秘密，以前曾經貪圖鞋子外觀好看，結果穿上去之後「鞋子咬肉」反而打斷逛街行程。

展現品牌青春洋溢的形象

LA NEW表示，邀請蔡黃汝擔任年度代言人，是觀察到她在螢幕前青春活潑的正向能量，以及清新自然形象深受年輕世代愛戴，她的自信、多元發展、面對挑戰的不屈不撓及對自我的要求，與品牌一拍即合，因此決定一起迎向全新的新品牌樣貌與視野。

她說，很多人對LA NEW的印象可能停留在長輩優質皮鞋，她認為這方面無庸置疑一直做得非常成功，但實際接觸後有更多驚喜，因為這個品牌早就不分年齡，多元化的鞋款設計、休閒時尚的風格，真的推翻既定印象，讓人很心動。