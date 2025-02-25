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搶攻毛親子旅行寵物商機 嘉義101大樓福容voco加入

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
228連假將近，去年開幕的嘉義101大樓福容voco，看好寵物市場商機，推出「毛孩同行」住房專案。圖／嘉義福容voco
228連假將近，去年開幕的嘉義101大樓福容voco，看好寵物市場商機，推出「毛孩同行」住房專案。圖／嘉義福容voco

228連假將近，去年開幕的嘉義101大樓福容voco，看好寵物市場商機，推出「毛孩同行」住房專案。貼心幫寵物準備生活備品，再加碼贈送「寵愛福袋」；嘉義市3年前首推「寵物友善空間」認證標章，取得寵物友善空間標章逾25家。

受高齡、少子化，以及越來越多不婚人口影響，毛孩商機快速成長。內政部及農業部統計，2023年貓狗登記數量高出新生兒近10萬，預計今年登記數超過400萬隻，寵物年產值將達580億元，是下個兆元產業。

「帶著毛孩一起玩！」已成為必然趨勢。迎接這波龐大的商機，嘉義福容voco酒店推出「毛孩同行」住房專案，酒店將16樓其中6間房間打造成萌寵和主人們專屬寵物友善房型，房間有專為毛孩設計飼料碗及舒適睡墊，旅行不用分房睡。

「毛孩同行」住房專案贈送「寵愛福袋」，含尿布墊、逗貓棒或玩具球等玩具和健康零食等禮品。酒店貼心為貓咪提供貓砂、為狗狗則備有狗便袋，生活用品不用帶。

酒店改造電梯門外觀，貼上可愛貓貓狗狗塗鴉，按下狗掌外型電梯按鈕，就能直達16樓寵物友善房型樓層。「毛孩同行」專案提供雙人和1隻寵物入住高級客房，優惠價5200元+10%起，提供免費點心、飲品，每房最多可攜帶2隻犬／貓，如有第2隻寵物需額外收費800元。

市府建設處說，市府整合「嘉義市寵物友善空間地圖」，連結網站，讓民眾隨時查看相關資訊，內容包含毛親子飲食類、旅宿類、寵物用品類、觀光類、生活類等寵物友善的店家，地圖也能查詢各類店家提供的寵物友善服務，包括寵物可落地、寵物專用餐具、寵物飲水、寵物餐點、防汙墊、寵物奔跑空間等相關實用資訊。

228連假將近，去年開幕的嘉義101大樓福容voco，看好寵物市場商機，推出「毛孩同行」住房專案。圖／嘉義福容voco
228連假將近，去年開幕的嘉義101大樓福容voco，看好寵物市場商機，推出「毛孩同行」住房專案。圖／嘉義福容voco
228連假將近，去年開幕的嘉義101大樓福容voco，看好寵物市場商機，推出「毛孩同行」住房專案。圖／嘉義福容voco
228連假將近，去年開幕的嘉義101大樓福容voco，看好寵物市場商機，推出「毛孩同行」住房專案。圖／嘉義福容voco
228連假將近，去年開幕的嘉義101大樓福容voco，看好寵物市場商機，推出「毛孩同行」住房專案。圖／嘉義福容voco
228連假將近，去年開幕的嘉義101大樓福容voco，看好寵物市場商機，推出「毛孩同行」住房專案。圖／嘉義福容voco

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