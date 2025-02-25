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遊日必備！國泰世華CUBE卡「日本賞」升級回歸 最高10%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國泰世華CUBE信用卡活動期間切換「日本賞」權益享指定通路最高10%小樹點（信用卡）回饋、與專屬商家禮遇，下載國泰優惠CUBE Rewards App還有多重好禮加碼。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華CUBE信用卡活動期間切換「日本賞」權益享指定通路最高10%小樹點（信用卡）回饋、與專屬商家禮遇，下載國泰優惠CUBE Rewards App還有多重好禮加碼。圖／國泰世華銀行提供

迎接日本賞櫻旺季，國泰世華CUBE信用卡「日本賞」快閃權益優惠升級重磅回歸，即日起至4月30日，不僅赴日指定旅遊消費、國內指定日系品牌，享最高10%小樹點（信用卡）回饋無上限 ，更加碼「指定航空優先行李」、「日系餐飲名店保留訂位」等卡友限定服務，若搭配登入「國泰優惠CUBE Rewards App」，還能享天天免費抽東京雙人來回機票及使用小樹點兌換超值商品。

活動期間只要持CUBE信用卡切換至「日本賞」權益，不僅日本實體消費3.5%小樹點（信用卡）、Apple錢包指定交通卡儲值（SUICA、PASMO、ICOCA）5%小樹點（信用卡）回饋，至指定旅遊通路購買機票、住宿、行程票券，更享最高10%小樹點（信用卡）回饋。近期沒有要去日本的卡友也不用傷心，在台灣也能享有指定日系商品優惠，包括王品瘋Pay指定日系餐廳、DON DON DONKI唐吉軻德、台灣壽司郎、台灣樂天市場等消費同樣最高10%小樹點（信用卡）回饋。

國泰世華亦攜手特定商家為CUBE卡友獨家打造專屬消費禮遇。想出國旅遊，於台灣虎航指定網頁購票可享「優先行李」；想吃星級美食，於指定inline平台預約彧割烹、承、鳥苑等星級或人氣日系餐飲名店，享專屬保留場次與饗宴套餐；想逛街血拚，綁定新光三越skm pay於新光三越實體門市指定日系品牌消費，累積滿額最高10% Skm points回饋。

國泰世華更聯手「國泰優惠CUBE Rewards App」放大回饋，活動期間刷卡累積的小樹點（信用卡）除了可超值兌換眾多日系商家票券，還能兌換「500盤 × 昭和食堂」美食饗宴、指定航空里程/飯店積分最高加碼50%回饋等好康，登入「國泰優惠App」更可天天免費抽國泰航空東京雙人來回機票、亞洲萬里通里數、Klook折抵金等好禮。完成指定任務，還有機會抽中活動期間日本賞權益之刷卡消費免單優惠，最高回饋價值達10萬元。

另外，國泰世華2月起陸續與國際發卡組織推出卡友專屬禮遇，包括萬事達卡獨家提供國泰世華銀行萬事達卡持卡人使用小樹點（信用卡）就有機會兌換炙手可熱的世界級棒球賽事門票，讓卡友可前往東京一睹世界大賽冠軍球隊一球入魂的風采；另也和Visa攜手合作2月17日起提供國泰世華Visa持卡人獨家以小樹點（信用卡）兌換4月2日Red Bull Showrun Powered by Honda東京賽車封街展演門票與VIP Lounge專屬體驗，提供卡友與眾不同的獨家點數禮遇。

信用卡 國泰世華 日本 東京

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