聽新聞
0:00 / 0:00
228訂房率 武陵全滿 花蓮慘澹
本周228連假各地訂房率「兩樣情」，花蓮平均僅3成、宜蘭6成，但熱門景點鹿港老街、賞櫻勝地武陵農場等，周邊飯店訂房則滿載。南投縣長許淑華昨喊話，南投訂房率逾5成，為前段班，但觀光產業多為短期國旅，平日與外國觀光客長住旅遊欠佳，中央應重視。
交通部觀光署統計至21日，228連假住宿集中在前2日，全台平均訂房率49.28%，前三名為台北68.49%、新北64.13%、苗栗63.83%。觀光署認為，民眾習慣假期前才訂房，實際住房率會更高。
南投縣府表示，228連假訂房率約56%，清境、溪頭、日月潭等熱門景區，一般假日住房率大概能超過5成，平日僅2至3成。許淑華說，疫情後未見中央政策推動觀光，地方各自行銷，多吸引到國內遊客，國人出國與外國客入境逆差快900萬人次，觀光收益減少7000億元，呼籲中央嚴肅看待，否則業者會面臨倒閉潮。
「觀光逆差」持續擴大，墾丁福華飯店總經理張積光直言，「外國旅客愈來愈少、國旅也愈來愈少」，這兩個少法，造成現在很大問題，主政單位應查2300萬人口中，國內旅遊有多少人口，既然外面進不來，該提出什麼政策激勵。屏東觀光創生聯盟理事長郭宥婕休說，國際旅客確實變少。
228連假，武陵農場、福壽山農場訂房全滿，梨山賓館訂房率約95%。彰化縣府說，熱門景點鹿港小鎮中，永樂酒店、澄悅酒店連假訂房率滿房。南部旅宿業訂房率不差，台南市觀旅局表示，目前較去年同期成長約1成，後續樂觀看待。
花蓮連假觀光相較顯得慘澹，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，3天連假平均住房率約3成，僅第1天近5成，希望能再增加。花蓮觀光協會理事長陳義豐說，住房率3成至3成5，希望觀光署振興國旅之餘，也能思考如何吸引外國遊客。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言