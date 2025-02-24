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網敲碗經典賽「骰到6」！達美樂為中華隊「改LOGO」了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
世界棒球經典賽資格賽中，中華隊努力爭取最後一張晉級門票。。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中，中華隊努力爭取最後一張晉級門票。。記者余承翰／攝影

正在熱烈進行中的世界棒球經典賽資格賽，中華隊即將在2月25日迎戰西班牙，爭取最後一張門票。為了幫中華隊應援打氣，有網友在社群網站分享本壘後方廣告牆上的「達美樂廣告」，希望能請大巨蛋場務人員將骰子都貼成「6」，讓打線大爆發。對此，「達美樂」在24日晚間，已經悄悄將粉絲團的照片，改成兩顆「6點骰子」，立即引起大批網友按讚支持。

在競技運動中，許多人都會用「骰到6」來形容選手當日擁有絕佳表現、好運氣。在日前舉辦的十二強賽中，中華隊就有特製一顆「6面都是6點」的巨大骰子，藉此鼓勵全體都能有最佳表現。在本次的世界棒球經典賽資格賽中，有網友為了應援中華隊，在社群網站分享本壘後方廣告牆上的「達美樂廣告」，並表示達美樂商標的骰子數字為「逼雞」（1點、2點），希望能請大巨蛋場務人員貼成「6」，讓打線大爆發。

聽到球迷的心聲，達美樂在24日晚間，已經替換官方粉絲團的照片，原本骰子點數為1點、2點，已經通通換成兩顆「6點」，而且點數通通是「棒球」圖案，完美呼應主題。粉絲團小編也留言表示「雖然沒辦法改球場的，但小編偷偷換了社群的，希望老闆不要發現」隨著象徵「骰到6」的全新LOGO登場，網友們也紛紛留言支持，表示「中華隊加油！」、「明天骰到六」、「明天晚餐就吃達美樂」、「老闆拜託幫小編加薪」

達美樂將經典LOGO換成兩顆6點骰子，象徵「骰到六」。圖／擷取自達美樂粉絲團
達美樂將經典LOGO換成兩顆6點骰子，象徵「骰到六」。圖／擷取自達美樂粉絲團

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