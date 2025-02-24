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114年第2季出國團費 日本漲5％、韓國跌11％賞櫻最划算

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
品保協會今天公布114年第二季（4至6月）團費價格，與113年同期相比，國人最愛去的東北亞漲跌互見，日本漲5％，其中關西大阪受到萬博影響漲10％，韓國跌幅約11％。聯合報系資料照
品保協會今天公布114年第二季（4至6月）團費價格，與113年同期相比，國人最愛去的東北亞漲跌互見，日本漲5％，其中關西大阪受到萬博影響漲10％，韓國跌幅約11％。聯合報系資料照

中華民國旅遊品質保障協會今天公布114年第二季（4至6月）團費價格，與113年同期相比，國人最愛去的東北亞漲跌互見，日本漲5％，其中關西大阪受到萬博影響漲10％，韓國跌幅約11％；長程線部分，北美持平，歐洲上漲5至8％。

根據品保協會公布的資料，受匯率影響，與113年同期相比，114年第二季日本團費漲幅5％，以東京5天為例，4月賞櫻旺季期間，每人約4萬5000元至6萬3000元，4月非櫻花季及5至6月為3萬8000元至4萬6900元。

由於五年一次的世界博覽會，今年於大阪開幕，大阪萬博會自4月13日至10月13日共184天，影響大阪關西、名古屋中部一帶旅遊相關成本上漲，114年第二季關西大阪萬博地區團費漲幅約10％以上，大阪5天於4月賞櫻期間，每人約4萬6000元至6萬2000元，4月非櫻花季及5至6月受萬博影響，費用約3萬8000元至4萬6000元。

品保協會分析，日本央行1月24日升息1碼，目前日幣匯率約0.219，比去年同期的0.209，增加5％漲幅，旅遊成本上漲。今年日本冬季大雪爆冷，預估2025年櫻花將於春分時節3月20日後5天，提早報到至4月底前涵蓋全日本，加上世界博覽會將於大阪舉辦184天，2024年台灣赴日本旅遊人數達604萬，成為入境日本第3名，預估大阪萬博會開幕後，有機會再衝高，「日本團費回不去了」。

今年第二季韓國旅遊團費，由於聯航票價調降、機位供應過多，與113年同期相比，跌幅約11％；與今年首季相比，受到春節假期影響，跌幅約18％。品保協會表示，韓國4至6天行程有不定期促銷方案，尤其是釜山大邱航線價格特別親民，4至6天行程價格約1萬2000元至3萬元；另外，由於知名節目「黑白大廚」吸引大批旅客前往，加上韓國賞花季也有優惠價，推薦旅客前往旅遊。

長途部分，北美今年第二季團費與去年同期相比基本持平，但受到美金匯率破33元影響，漲幅約2至5％，但與今年首季相比，受到春節假期影響，跌幅5至8％，南美進入秋季，也漸離峰。品保協會分析，去年多家航空公司開航或增班至西雅圖，有助于整體旅遊市場成長，並於2025年延伸至每家內地或東岸。

歐洲第二季團費與113年同期相比，漲幅約5至8％，盡管團費增長，但因第二季適逢荷蘭鬱金香花季、西班牙安達魯西亞節慶、布拉格之春音樂會、保加利雅玫瑰節、極北天文奇景日不落午夜的太陽、南法及克羅埃西亞哈瓦島薰衣草等，業者在行程設計上多元，因此長天數團仍受歡迎。

以法國（北法10天或南法10天）行程團飯來看，費用約11萬8900元至13萬9000元；英國9至13天行程約11萬9000元至17萬6900元；西班牙葡萄牙13天行程，團內為16萬7900元。

大阪 日本央行 行程

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