全球慢磨機第一品牌 健康不再是奢侈選擇！打造新世代健康生活趨勢

現代人生活步調緊湊，營養攝取往往被忽略。世界衛生組織（WHO）建議成人每日應攝取至少五份蔬果，以降低慢性病風險。然而，許多人認為傳統榨汁過程繁瑣，需準備與清洗食材，既耗時又費力。此外，市售蔬果汁可能含有額外糖分與添加物，不僅無法真正養生，長期購買更是一筆不小的開銷。

全球慢磨機領導品牌 HUROM來自韓國，今年推出全新一代蔬果慢磨機，結合專業級慢磨技術與更親民的價格，讓健康飲食變得輕鬆無負擔，幫助更多人享受營養均衡的美好生活。

圖／有你共創提供

HUROM H-E50 蔬果慢磨機 採用獨家 「專利螺旋壓榨技術」，以低速慢磨減少氧化，有效保留食材完整營養，出汁率更較前代提升 20%。相較於傳統高速榨汁機，H-E50 能大幅降低營養流失，提供更純淨濃郁的果汁，確保維生素與酵素不被破壞，讓健康飲食更高效、經濟。

此外，超寬大口徑設計與 1800ml 大容量，可直接投入整顆蔬果，無需切碎或去籽，大幅減少備料時間，輕鬆滿足忙碌生活需求。除了蔬果汁，還可製作豆漿、堅果奶、嬰兒副食品等，滿足全家營養需求，讓兒童、成人與銀髮族都能輕鬆享受天然健康飲食。

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維持健康，無需昂貴機器及繁瑣前置作業！HUROM H-E50 蔬果慢磨機，將於 2/25（二） 在 嘖嘖平台獨家上線。更多商品詳情，請至 嘖嘖頁面 或 粉絲專頁 查詢。

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