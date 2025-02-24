日本流感連續五周下降 日旅達人：這縣還在高峰

不少民眾最近要去日本，前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專再度更新日本流感狀況，他指出，日本已連續第五周下降，但沖縄縣相對還在高峰。

林氏璧說，根據日本國立感染症研究所資料，2月12日到2月18日這一周全日本約5000間醫療機構通報流感患者，平均每間2.63人，從上一周3.78人繼續下探。明顯從去年底最高峰64.39人掉下來。以此推估全日本這周新增約9萬人因流感就醫，最高峰時曾一周258萬人。2024年9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫總數估計達到993.2萬人。

林氏璧指出，有44個都道府縣相比於前周減少，有3個增加。有些區域流行狀況較高，目前最高前幾名：沖縄縣（11.55）、新潟縣（6.97）、岩手縣（6.10）、山形縣（5.24）、栃木縣（5.13）、宮城縣（4.77）、青森縣（4.41）、群馬縣（3.95）、石川縣（3.77）、高知縣（3.59）。超過10的縣份只剩下沖繩，連續兩周都還在11，相對還在高峰。

有關東京狀況，林氏璧說，去年整個流感季都有一定程度流行，今年來得快去得快，很快達到群體免疫就降下來了。看往年，到了4月之後流感在東京幾乎就會躺平，因為櫻花開了，天氣變熱。

至於最近5周流感分型，林氏璧指出，A型流感H1N1占93%、H3亞型占15%、B型占2%。有日本專家根據往年經驗表示，要小心B型流感接下來可能再流行一波。本周H3亞型似乎稍有增加，需密切觀察。