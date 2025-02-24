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IG美照新寵「吸貓」新風潮！這款純粹杯成為2025必收療癒神器

聯合新聞網／ 有你共創
(圖/有你共創提供)
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吸貓也能愛地球？慵懶貓純粹杯用療癒感打造時尚環保新風潮

在生活壓力日益增長的現代，許多人渴望透過小確幸來紓解焦慮，享受療癒時刻。吸貓作為一種放鬆方式，已成為許多人的日常習慣。然而，現在即使沒有貓，也能透過「慵懶貓純粹杯」獲得相同的療癒感受，並在日常生活中實踐環保理念。

慵懶貓純粹杯不僅擁有可愛設計，更搭載高品質 Ecozen 內膽，耐酸鹼並可輕鬆裝入各式飲品，無論是咖啡、手搖飲或純粹水，都能完美適配。此外，無墊圈設計讓清洗過程變得簡單無負擔，確保每一次使用都衛生方便。搭配實用的跳跳吸管，每次飲用不僅充滿趣味，更能提升飲水的幸福感。

除了提升日常使用體驗，慵懶貓純粹杯更強調環保價值，鼓勵消費者以實際行動減少一次性塑膠使用，輕鬆養成環保習慣。即日起，品牌推出限時 65 折優惠，讓更多人能夠以簡單的方式，為地球盡一份心力。

慵懶貓純粹杯現已上市，欲了解更多詳情或立即購買，可前往官方網站https://splus.com.tw/collections/spure-cats。

此外，加入官方 Line (@sunshing) 或點擊 https://lin.ee/G0i117z，還可獲得限量優惠券。讓療癒與環保成為日常，即刻開啟全新的純粹生活方式。

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多人 療癒

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