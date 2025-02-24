靈蛇進化出男版！BVLGARI x MB&F SERPENTI聯名限量表

寶格麗（BVLGARI）再度攜手瑞士知名的獨立製表品牌MB&F推出聯名合作，打造全新BVLGARI x MB&F SERPENTI限量版腕表，日前於在杜拜的寶格麗渡假村遊艇俱樂部盛大發表。這也是品牌經典的Serpenti蛇形珠寶腕表系列首度踏入男士製表領域的重要里程碑，也體現了Serpenti不斷蛻變的精神。

創立於2005年的MB&F，品牌名稱為Maximilian Büsser & Friends的縮寫，也就是則是品牌創辦人與好友們攜手合作之意，以富有想像力的立體動力結構作品受到喜愛，創作靈感涵蓋科幻鉅作、超跑以及動物世界。雙方曾於2021年於杜拜推出第一款共同設計的腕表MB&F x Bvlgari LM FlyingT Allegra，寶格麗當時發揮彩寶魔法師的精湛珠寶鑲嵌工藝，結合MB&F Legacy Machines系列時計，蔚為話題。

這次合作則是採用寶格麗最知名的經典Serpenti設計，結合MB&F獨樹一幟的機芯；為此寶格麗重新設計表殼外觀，過程中淘汰多達數百個版本，並借鑑汽車的流線設計，才完成從正面、側面、上方和下方觀看表面時，視覺感受各不相同又令人滿意的全立體仿生造型。複雜曲面一路延伸到金屬表殼外的五片藍寶石水晶玻璃，包括靈蛇的雙眼與多面背蓋區，所有表層的正反面皆覆以增透膜，曲面金屬與藍寶石水晶也必須完美嵌合，滿足防水30米的功能標準。

腕表的核心理念是希望能以機械動作呈現Serpenti的靈動雙眼，因此內部機芯結構也經重新構思，最後才能以時針和分針穹頂分別作為左右蛇眼。超纖薄穹頂以鋁金屬打造並手工塗上Super-LumiNova夜光塗料，以確保在光線不足之處也能輕鬆讀時。蛇首中央為華麗的14毫米大尺寸飛行平衡擺輪，將之固定住的立體的平衡表橋上鐫刻兩個品牌的名稱。兩側獨立表冠可分別進行手動上鍊和時間設定，與後方表耳一體成形。動力儲存則顯示於表背。