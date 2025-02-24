LV贊助F1第一波！獎盃先入住豪華訂製行李箱

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聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登為FIA世界一級方程式錦標賽™獎盃打造專屬的硬箱。圖／路易威登提供
路易威登為FIA世界一級方程式錦標賽™獎盃打造專屬的硬箱。圖／路易威登提供

全新Formula 1®賽季將於3月13日拉開序幕，大獎賽（Grand Prix）則將於16日在墨爾本舉行。今年也是國際一級方程式世界錦標賽™的第75周年。官方在倫敦O2體育館舉行「F1 75 」活動中，不僅亮相了現役全體十支車隊、車手和車隊負責人及2025年度的塗裝，為即將展開的一級方程式賽車75週年慶典及賽季暖身，裝在特別訂製的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）硬箱中的獎座也公開亮相，是路易威登宣布在未來10年間擔任Formula 1®官方合作夥伴的重要一環；該硬箱獎盃將於年底頒發給本賽季最佳車手。

秉持「路易威登與勝利同行」（Victory travels in Louis Vuitton）的精神打造的這款FIA世界一級方程式錦標賽™硬箱獎盃，正如路易威登所有訂製硬箱，出自路易威登位於法國Asnières工坊。行李箱的兩塊摺疊式前面板以Damier棋盤格的經典黑白兩色手工繪製一個V字，分別代表「Victory」及「Vuitton」，，也呼應Formula 1®的顏色及終點線。箱身內部覆以黑色皮革／超細纖維用以保護獎座，箱面飾有皮革飾邊，並且採用1860年代傳承至今的路易威登行李箱經典黃銅包角、鎖扣和箱扣。

路易威登也將成為2025年Formula 1®路易威登澳洲大獎賽的冠名合作夥伴。

路易威登為FIA世界一級方程式錦標賽™獎盃打造專屬的硬箱。圖／路易威登提供
路易威登為FIA世界一級方程式錦標賽™獎盃打造專屬的硬箱。圖／路易威登提供
路易威登為FIA世界一級方程式錦標賽™獎盃打造專屬的硬箱。圖／路易威登提供
路易威登為FIA世界一級方程式錦標賽™獎盃打造專屬的硬箱。圖／路易威登提供
路易威登為FIA世界一級方程式錦標賽™獎盃打造專屬的硬箱。圖／路易威登提供
路易威登為FIA世界一級方程式錦標賽™獎盃打造專屬的硬箱。圖／路易威登提供

行李箱 車手 體育館

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