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把實穿的單品變得輕鬆寫意！FENDI 25春夏女裝柔中有力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI春夏2025女裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI春夏2025女裝系列形象廣告。圖／FENDI提供

「現今女性穿著打扮的方式，還有我們在許多方面的思考方式，都奠基於1920年代。」FENDI高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones在為品牌構思2025春夏女裝系列時回顧FENDI品牌創立的1925年，也是許多里程碑式的重要時刻：同年迎來了巴黎裝飾藝術展… 國際現代裝飾及工業藝術博覽會… 吳爾芙（Virginia Woolf）著作《戴洛威夫人》（Mrs Dalloway）與費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）的《大亨小傳》（The Great Gatsby）同樣在這一年出版問世。

在FENDI歡慶品牌成立百年之際，春夏女裝系列以現代主義元素為出發點的創作。保持FENDI講求實穿性、追求原創精神及打破窠臼的DNA，同時繼往開來。傳統的設定與概念被打破：時裝及高級訂製服、手工和機器製作、晚裝和日裝，融合成為流暢無邊界的日常穿著。

在全新發布的2025春夏形象中，可以見到FENDI秉持最高水準的技藝所設計製作出的衣服配飾既硬挺又柔軟，瀰漫著一股慵懶的不羈。刺繡出現在真絲和烏干紗材質的 T 恤及簡單的吊帶裙這一類典型的款式上，最柔軟的麂皮和翻羊毛材質打造流暢的長袍，而最優質的鱷魚壓紋麂皮材質則用在T恤上。

配件部分也秉持同樣實穿又流暢的風格，真絲茶歇裙和旋轉舞吊帶裙混搭FENDI與Red Wing聯名的陽剛氣質短靴。柔軟的材質和豐富的刺繡同樣出現在各式經典包款上。柔軟大容量的Mamma Baguette包重返時尚界，Delfina Delettrez Fendi設計的FENDI Filo珠寶則將皮具的縫線工藝轉化為珠寶語言。

FENDI春夏2025女裝系列講求實穿性、追求原創精神及打破窠臼。圖／FENDI提供
FENDI春夏2025女裝系列講求實穿性、追求原創精神及打破窠臼。圖／FENDI提供
包款在材質、刺繡及硬挺又柔軟的設計元素上，跟這一季的風格相互呼應。圖／FENDI提供
包款在材質、刺繡及硬挺又柔軟的設計元素上，跟這一季的風格相互呼應。圖／FENDI提供
鞋履和服裝一樣看似輕鬆寫意。圖／FENDI提供
鞋履和服裝一樣看似輕鬆寫意。圖／FENDI提供
FENDI春夏2025女裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI春夏2025女裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
Delfina Delettrez Fendi負責設計本季的首飾。圖／FENDI提供
Delfina Delettrez Fendi負責設計本季的首飾。圖／FENDI提供
FENDI春夏2025女裝系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI春夏2025女裝系列形象廣告。圖／FENDI提供

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