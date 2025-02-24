把實穿的單品變得輕鬆寫意！FENDI 25春夏女裝柔中有力

「現今女性穿著打扮的方式，還有我們在許多方面的思考方式，都奠基於1920年代。」FENDI高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones在為品牌構思2025春夏女裝系列時回顧FENDI品牌創立的1925年，也是許多里程碑式的重要時刻：同年迎來了巴黎裝飾藝術展… 國際現代裝飾及工業藝術博覽會… 吳爾芙（Virginia Woolf）著作《戴洛威夫人》（Mrs Dalloway）與費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）的《大亨小傳》（The Great Gatsby）同樣在這一年出版問世。

在FENDI歡慶品牌成立百年之際，春夏女裝系列以現代主義元素為出發點的創作。保持FENDI講求實穿性、追求原創精神及打破窠臼的DNA，同時繼往開來。傳統的設定與概念被打破：時裝及高級訂製服、手工和機器製作、晚裝和日裝，融合成為流暢無邊界的日常穿著。

在全新發布的2025春夏形象中，可以見到FENDI秉持最高水準的技藝所設計製作出的衣服配飾既硬挺又柔軟，瀰漫著一股慵懶的不羈。刺繡出現在真絲和烏干紗材質的 T 恤及簡單的吊帶裙這一類典型的款式上，最柔軟的麂皮和翻羊毛材質打造流暢的長袍，而最優質的鱷魚壓紋麂皮材質則用在T恤上。