職人精神再現打造理想設計！熱銷破5億日圓的日本皮件品牌回歸

日本原創品牌STATUSY由日本職人創立，於2022年首次來台，秉持著「挑戰史上最小長夾」的信念，為台灣的皮件愛好者帶來匠心獨運的職人手作真皮皮夾，同時具備輕薄尺寸、大容量與極高的易用性，期待日本製造的皮夾能被更多人認識。

品牌至今在日本與海外累計銷售突破5億日圓，擁有超過40,000名支持者，2023年在台灣推出「il modo ZIP」L型拉鍊小長夾，募資金額超過2千萬台幣，更成為台灣嘖嘖平台「長夾類冠軍」。STATUSY傾聽使用者的聲音，持續創新設計，在2025年2月25日(二)再次攜手有．設計團隊，在台推出易用性更強的全新「il modo ZIP 小長夾 概念款」。

(圖/有你共創提供)

「il modo ZIP 小長夾 概念款」選用日本國產具有代表性的姬路皮革，保有香氣獨特與奢華外觀的特點，工匠以傳統工藝細膩繁複的手法，製成皮革表面經過精工處理形成特殊紋理的壓花皮革，相較前代增加防水、耐刮的特性，並採用內外相同皮革，以及皮夾厚度不變而內部芯材加厚處理的設計，不僅提升耐用性，也能感受到職人對產品的熱愛與精神。

承襲前代的設計優點，長17、寬8.5cm輕巧尺寸約莫於一台手機，1.2cm超薄厚度，採用「專利無縫邊設計」讓容量變大厚度保持不變，再將重量縮減至98g，比一瓶養樂多還要輕，極致的輕巧尺寸，不會折疊鈔票，無論收在外套口袋、小包都不會有所負擔；在容量方面，能裝入最多30張鈔票、25枚硬幣、10張卡片和收據鑰匙；在易用性上，也客製適合左右撇子使用的結構，更貼近日常使用。

(圖/有你共創提供)

「il modo ZIP 小長夾 概念款」在顏色設計上走日系低彩度的風格，共推出七種和色款式，分別是濃墨黑、鳥羽灰、琥珀棕、栗茶棕、淺米杏、御貴綠與琉璃藍，由 有.設計 團隊於2025/2/25(二)在嘖嘖平台進行募資，如果你是皮件愛好者，或者正在尋找輕巧便攜的質感長夾，一定不能錯過限量超早鳥62折的募資優惠，首波優先在4月安排出貨，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

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