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金智媛貴氣秀寶格麗 臉和手的皮膚都無懈可擊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗韓國品牌大使金智媛詮釋黃K金與玫瑰金款Serpenti Tubogas珠寶與腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛詮釋黃K金與玫瑰金款Serpenti Tubogas珠寶與腕表。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）韓國品牌大使金智媛日前分享了自己配戴品牌Serpenti系列珠寶腕表的穿搭。她在影片中以獨特的個人魅力分別穿著了兩套服裝演繹珠寶，並表示相信生命的蛻變與自己的直覺，而這正是寶格麗靈蛇系列珠寶長久以來一直打動人心的主要原因。

在這次的影片與照片中，金智媛先是選穿了俐落率性的白襯衫黑色裙裝，搭配Serpenti Tubogas黃K金鑲鑽項鍊與Serpenti Tubogas七圈鑲鑽腕表，並堆疊混搭了黃K金與玫瑰金的Serpenti系列戒指，低彩度的黑白色襯托出璀璨澄亮的黃K金色澤，鑲滿鑽石的表盤閃爍華麗的光芒，彷彿重現代表作「淚之女王」角色洪海仁的強大氣場；而在另一組照片中，她選穿了充滿女性魅力的不對稱單肩黑色小洋裝，搭配了Serpenti Viper系列摩登洗練的珠寶與Serpenti Tubogas精鋼腕表，貴氣中流露性感。

身為品牌獨具代表性的系列，寶格麗的Serpenti持續進化，至今延伸出各種不同的子系列設計。金智媛所配戴的Serpenti Tubogas系列，腕表和珠寶都採用了品牌經典的Tubogas造型作為主要視覺元素，工業風的腕表鍊帶外觀源自於上個世紀初的瓦斯管，正如金智媛在影片中配戴腕表時可見，寶格麗Tubogas鍊帶沒有經過焊接、饒富彈性，可直接纏繞上身，說是品牌最具辨識度的珠寶經典之一。

而她所配戴的Serpenti Viper系列珠寶，則是以抽象的方式演繹經典的蛇，透過幾何彰顯蛇鱗的造型，可以透過疊戴的方式變化配戴方式，讓經典的蛇以更為摩登的方式融入每個人的日常穿搭，體現寶格麗設計與工藝的無盡進化。

BVLGARI SERPENTI VIPER系列白金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列白金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛詮釋黃K金與玫瑰金款Serpenti Tubogas珠寶與腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛詮釋黃K金與玫瑰金款Serpenti Tubogas珠寶與腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛配戴白K金款Serpenti Viper珠寶與Serpenti Tubogas精鋼腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛配戴白K金款Serpenti Viper珠寶與Serpenti Tubogas精鋼腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS系列黃K金鑲鑽戒指，鑲嵌2顆花式切割縞瑪瑙為蛇眼。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS系列黃K金鑲鑽戒指，鑲嵌2顆花式切割縞瑪瑙為蛇眼。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列黃K金戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列黃K金戒指。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛詮釋黃K金與玫瑰金款Serpenti Tubogas珠寶與腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛詮釋黃K金與玫瑰金款Serpenti Tubogas珠寶與腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS系列黃K金鑲鑽項鍊，鑲嵌2顆花式切割縞瑪瑙為蛇眼。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS系列黃K金鑲鑽項鍊，鑲嵌2顆花式切割縞瑪瑙為蛇眼。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛配戴白K金款Serpenti Viper珠寶與Serpenti Tubogas精鋼腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛配戴白K金款Serpenti Viper珠寶與Serpenti Tubogas精鋼腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列白金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列白金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列白金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列白金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛配戴白K金款Serpenti Viper珠寶與Serpenti Tubogas精鋼腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗韓國品牌大使金智媛配戴白K金款Serpenti Viper珠寶與Serpenti Tubogas精鋼腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS黃K金鑲鑽七圈表帶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS黃K金鑲鑽七圈表帶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列白金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列白金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS精鋼雙圈腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS精鋼雙圈腕表。圖／寶格麗提供

寶格麗 珠寶 腕表

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