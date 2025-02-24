金智媛貴氣秀寶格麗 臉和手的皮膚都無懈可擊

寶格麗（BVLGARI）韓國品牌大使金智媛日前分享了自己配戴品牌Serpenti系列珠寶腕表的穿搭。她在影片中以獨特的個人魅力分別穿著了兩套服裝演繹珠寶，並表示相信生命的蛻變與自己的直覺，而這正是寶格麗靈蛇系列珠寶長久以來一直打動人心的主要原因。

在這次的影片與照片中，金智媛先是選穿了俐落率性的白襯衫黑色裙裝，搭配Serpenti Tubogas黃K金鑲鑽項鍊與Serpenti Tubogas七圈鑲鑽腕表，並堆疊混搭了黃K金與玫瑰金的Serpenti系列戒指，低彩度的黑白色襯托出璀璨澄亮的黃K金色澤，鑲滿鑽石的表盤閃爍華麗的光芒，彷彿重現代表作「淚之女王」角色洪海仁的強大氣場；而在另一組照片中，她選穿了充滿女性魅力的不對稱單肩黑色小洋裝，搭配了Serpenti Viper系列摩登洗練的珠寶與Serpenti Tubogas精鋼腕表，貴氣中流露性感。

身為品牌獨具代表性的系列，寶格麗的Serpenti持續進化，至今延伸出各種不同的子系列設計。金智媛所配戴的Serpenti Tubogas系列，腕表和珠寶都採用了品牌經典的Tubogas造型作為主要視覺元素，工業風的腕表鍊帶外觀源自於上個世紀初的瓦斯管，正如金智媛在影片中配戴腕表時可見，寶格麗Tubogas鍊帶沒有經過焊接、饒富彈性，可直接纏繞上身，說是品牌最具辨識度的珠寶經典之一。