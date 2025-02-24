穿和服變身穿越日本富山內川 立山連峰絕美風景此生必看

●悠遊漫步內川的靜謐水岸，或是沉醉立山連峰的壯麗景緻，日本富山縣的好山好水蘊藏無限驚喜。來這慢活天地，身心靈猶如被洗滌了一番，畢生難忘。

◉射水市內川：靜謐水鄉的時光流轉

串連大海與東西運河的「內川」，至今仍停泊著漁船，彷彿見證當地漁村文化的演變。這裡不僅是當地居民悠閒散步的水岸空間，每座橋梁別具特色。像是以城池為設計靈感的二之丸橋，鮮紅色人字形屋頂的東橋，以及鑲嵌著絢爛彩繪玻璃的神樂橋。走在水岸邊，時間彷彿按下暫停鍵，安靜出奇。

想深入體驗內川的古樸氛圍，不妨走進「おきがえ処KIPPO」和服店來場變身之旅。經專業服裝師協助下換上正統和服，女人可以搖身一變成古代風雅仕女，而男人則像貴族紳士，談笑風生間，一秒重回江戶時代光景。

「內川」的美與旁邊的建築，讓人有種穿越時代的感覺。記者許晉榮／攝影 串連大海與東西運河的「內川」頗有一種靜謐之美。記者許晉榮／攝影 射水市內川的橋梁都別具特色。記者許晉榮／攝影 「內川」的美，頗有時代感。記者許晉榮／攝影 男性的和服扮相則有貴族紳士感。記者許晉榮／攝影 女性穿上和服，搖身一變成古代風雅仕女。記者許晉榮／攝影 「おきがえ処KIPPO」和服店可以提供旅人體驗穿日本和服。記者許晉榮／攝影

◉新湊漁港：鮮美海味的饕客天堂

想一嚐富山縣最鮮美的海產，新湊漁港絕對是不容錯過的美食匯集地。這座繁忙的漁港以新鮮白蝦、紅楚蟹及螢光烏賊聞名，每天都有大量漁貨上岸，供應當地的市場與饕客。此時正巧遇上紅楚蟹產季，一隻隻碩大的蟹螯令人垂涎，難怪才剛上岸就被商家群起搶購一空。

漁港旁的「螃蟹小屋」，現煮的紅楚蟹一上桌便香氣四溢，讓人忍不住食指大動，店家還會貼心講解如何拆解蟹肉、品味最佳口感，美味瞬間升級。而棄置的螃蟹殼也不會被浪費，回收後磨製成鈣粉再利用，充分展現食材最大價值。

新湊漁港是當地相當繁忙的海鮮市場。記者許晉榮／攝影 當季的紅楚蟹，體積簡直比臉大。記者許晉榮／攝影 紅楚蟹新鮮現煮，一上桌便香氣四溢。記者許晉榮／攝影 蟹熬沾蟹膏汁，味道相當鮮美。。記者許晉榮／攝影

◉戀人聖地：新湊大橋與海王丸公園浪漫風情

鄰近新湊大橋的海王丸公園，冬季時可遠眺立山連峰的壯麗雪景，搭配寧靜的海灣，形成一幅絕美畫面。這裡也是知名的「戀人聖地」，吸引眾多情侶前來拍照，並鎖上象徵愛情長久的情人鎖，留下滿滿的粉紅泡泡。

「戀人聖地」總有許多情侶來此拍照紀念。記者許晉榮／攝影

◉土肥邸母屋：新舊並存的古厝體驗

擁有130多年歷史的「土肥邸母屋」，因附近一場大火差點毀於一旦，重建後仍保有濃厚的傳統風情。牆面還特別塗上紅色防火塗料，不僅強化建築結構，更成為獨特的視覺焦點。這棟古厝也是一處兼具民宿與日料餐飲體驗的複合式空間，適合家族旅行或小團體包棟入住。

坐在窗前，雪花輕輕飄落，迎面端上的是以香烤鮭魚、當季醃漬蔬菜與新鮮沙拉拼成的「富山郷土料理」，每一口都充滿鄉野風味，隨手再倒杯熱咖啡，靜靜享受片刻的寧靜與美好。

擁有130多年歷史的「土肥邸母屋」，現已改成民宿餐廳。記者許晉榮／攝影 「土肥邸母屋」的窗外景緻，別有一番風情。記者許晉榮／攝影 「土肥邸母屋」可以享用到富山當地的郷土料理。記者許晉榮／攝影

◉Healthian-wood：慢活的香氛天堂

「Healthian-wood」以「追尋原始風景、美麗村落」為理念，由知名建築師隈研吾設計，這座巨型木屋與四周田園風光相互輝映，遠方還有立山連峰為背景，景色如畫。

旁邊的「Healthian-wood The Workshop」則是一所調製精油的體驗空間，在專業調香師指導下，旅人可親手調配專屬香氣，讓滿室的香氛療癒身心。

「Healthian-wood The Workshop」是一所調製精油的體驗空間。記者許晉榮／攝影 「Healthian-wood」以「追尋原始風景、美麗村落」而設。記者許晉榮／攝影

◉「能作」工藝體驗：錫器的匠心之美

除了美景與美食，高岡市也是擁有百年歷史的冶金工藝發源地。走進「富山縣綜合設計中心」，到處可見各式精美的錫器藝術，融合傳統技藝與現代設計，件件都驚艷。

「富山縣綜合設計中心」展示各式精美的錫器藝術。記者許晉榮／攝影

這裡也能滿足想要DIY錫器的旅人，在老師指導下，將油砂注入木模，再倒入熔化的錫水，最後敲上字母印記，便可完成一只獨一無二的專屬錫杯。館內的咖啡店還提供以錫製餐具享用美食體驗，深刻感受金屬工藝的魅力。

「能作」也提供錫器DIY體驗。記者許晉榮／攝影 「能作」館內咖啡店也提供以錫製餐具享受美食的體驗。記者許晉榮／攝影

從南富山車站搭乘觀光列車一路駛向富山車站，不同於一般地鐵，這裡的電車是日本目前少數仍在地面行駛的列車。緩緩前行，窗外的風景變幻，似乎給人一種懷舊與異國交錯的獨特風味。

從南富山車站搭乘觀光列車，可以一路駛向富山車站。記者許晉榮／攝影 富山當地的的觀光列車，也是少數仍在地面行駛的列車。記者許晉榮／攝影

◉老宅餐廳「Aroha Aqui」：頂級富山在地美味

賞完美景，不妨選擇距離高岡站徒步約10分鐘的老宅餐廳「Aroha Aqui」飽餐一頓，這棟具有百年歷史的建築物也被日本國家登錄有形文化財「佐野家住宅主屋」。主屋改為餐廳，後方茶屋與倉庫則與在地藝術家合作，展售陶瓷器與漆器。

老宅餐廳「Aroha Aqui」也是一棟具有百年歷史的建築物。記者許晉榮／攝影 老宅餐廳「Aroha Aqui」是一家百年建築改建的餐廳。記者許晉榮／攝影 老宅餐廳「Aroha Aqui」後方也有展售陶瓷器。記者許晉榮／攝影

曾遠赴料法國米其林餐廳工作，料理長橫田啟介最終回歸家鄉富山，以在地特色農產品與海鮮，將日料與法菜完美結合，成就一道道美味上桌，就連餐具也都選用從大正至昭和時代的私藏品。料理長刻意將主餐搭配小農蔬菜，再施以野生山椒調味，展現出他對食材的熟門熟路，整晚吃下來，彷彿剛經歷一場舌尖上的旅行。

「Aroha Aqui」的「寒鰤炊飯」，光看就很誘人。記者許晉榮／攝影 「Aroha Aqui」師傅料理的「寒鰤炊飯」，口感味美。記者許晉榮／攝影

◉富山縣美術館：藝術與自然完美結合

2017年開幕的富山縣美術館，坐落於富岩運河環水公園內，由知名建築師內藤廣設計，以獨特的船型外觀遠近馳名。除有定期展出豐富的藝術作品，頂樓的「Onomatope花園」美景如畫，更是必賞亮點。

站在富山縣美術館頂樓的「Onomatope花園」，遠眺美景如畫。記者許晉榮／攝影

這裡設置許多以日文擬聲詞為概念的互動裝置，例如「ひそひそ（竊竊私語）」透過鋼管裝置和對方悄悄話，或是「ぐるぐる（不停旋轉）」兩人一起乘坐轉圈的巨大風車，每一個設計都充滿童趣，老少咸宜。

而從頂樓一望而去，富岩運河與立山連峰的絕美景緻，美到令人屏息，只是這裡每年12月1日至3月15日冬季期間暫停開放，倘若遇上晴朗天氣，仍可能特別開放。