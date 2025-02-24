台灣進入綠色藝術時代 展覽表演啟動碳足跡盤查

當減碳永續成為共識，藝術產業也不能置身事外。兩廳院今年推出首次執行碳盤查的自製表演節目；中華民國畫廊協會則在去年協助三家畫廊執行展覽的碳盤查，並在去年底公布「畫廊碳足跡盤查參考手冊」。畫廊協會綠色使命辦公室計畫主持人石隆盛透露，有畫廊收到歐洲代理商通知對送到國外展覽的畫作收取碳費；也有受邀來台展覽的國際藝術家，向美術館索取館內的碳足跡數據，展演啟動碳盤查已是大勢所趨。

碳足跡盤查（Carbon Inventory，簡稱「碳盤查」）指的是用系統化的方法，量化機構或活動在營運過程中所產生的溫室氣體(碳)排放量。兩廳院上周宣布，和法國導演大衛・吉塞森攜手打造的台灣限定版「給你的最後一封情書」，將是兩廳院自製節目首次執行碳盤查，計算包括製作、排練裝台演出與拆台所製造的碳排放量，並在排練及演出週期間以永續概念執行後台工作。無獨有偶工作室劇團與劇作家詹傑推出的「甜眼淚」，則從創作端的概念發想及設計，製作端的採購、運輸、倉儲到演出執行等，細緻思考各項永續相關細節。兩廳院副總監許美玲表示，前幾年已累積綠色製作相關經驗，碳盤查由兩廳院自己執行。

不只是表演團隊，觀眾的通勤也對碳排放影響顯著。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院正在規劃「綠色交通」，希望讓搭捷運來看表演的觀眾折抵捷運費用。台中歌劇院藝術總監邱瑗也說，今年將對訪客及觀眾進行碳足跡調查，用累計點數兌換商品等方式，鼓勵大家使用大眾交通工具。

歐盟開始收取碳費，石隆盛表示，相對於一般企業，歐洲尚未對藝術產業強制碳盤查，但許多藝術機構已主動執行碳盤查，如英國便要求接受補助的藝術產業必須提供碳盤查數據，泰特美術館則對收藏與展覽的藝品進行調查，力求減少碳足跡；甚至連館內的餐廳都必須符合綠色飲食。一些大型國際展覽如威尼斯藝術展，也開始要求參展的畫廊與藝術家提供碳排放數據。透過碳足跡盤查，畫廊和藝術家可與國際標準接軌，增加參與國際藝術市場的機會。

石隆盛指出，目前台灣執行一次碳盤查30萬起跳、藝術產業難以負擔。畫廊協會因此製作「畫廊碳足跡盤查參考手冊」提供建議，也有取得證照的專員可協助碳盤查。

過去看戲或聽音樂會，觀眾總是會拿到製作精美的節目單、手冊供收藏。然而紙張也是碳排放量的來源之一，許多表演節目已取消實體節目單、本事，改讓觀眾用手機掃碼下載。然而，巴哈靈感創辦人梁秀玲卻反其道而行，連續兩場音樂會都量身打造逾300頁的紙本專書，當作音樂會的「節目單」提供樂迷收藏。首本音樂會專書「解析『冬之旅』」甚至銷量破千，令人驚奇。

「現在是古典音樂的黃金時代，打開串流平台、到處都可以聽到古典音樂。」梁秀玲認為，在資訊爆炸、碎片化的時代，聽音樂會更需要一本專書，帶領聽眾系統性、深入地理解音樂背後的時代背景。去年10月巴哈靈感在高雄衛武營舉辦的「舒伯特『冬之旅』」全本音樂會，音樂會現場提供的「節目單」，是由四位學者撰寫、厚逾600頁的專書「解析『冬之旅』—一場生命的漫遊」，音樂會結束後繼續長銷。3月即將在台北國家音樂廳舉辦的「男中音葛哈爾獨唱會：舒曼藝術歌曲世界」，又要出版音樂會專書「聽森林絮語—舒曼的艾辛朵夫歌曲集」。

「我們希望這不只是一場音樂會。」東海大學音樂系助理教授蔡永凱是兩書的主編，邀來國立台北藝術大學音樂研究所專任助理教授車炎江、東海大學美術系講師羅頌恩、東吳大學德文系系主任萬壹遵跨領域合作，從音樂、藝術、歷史等不同角度切入音樂會，梁秀玲表示，未來只要有重量級音樂家或聲樂家來台，希望都能出版一本音樂會紙本專書，讓音樂會結束後，其所帶來的力量還能透過書本延續。