表演節目單無紙化 音樂會逆勢出書

紙張也是碳排放量的來源之一，許多表演節目已取消實體節目單、本，改讓觀眾用手機掃碼下載。巴哈靈感創辦人梁秀玲反其道而行，連續兩場音樂會都出版逾六百頁的紙本專書，當作音樂會的「節目單」提供樂迷收藏。

「現在是古典音樂的黃金時代，打開串流平台、到處都可以聽到古典音樂。」梁秀玲認為，在資訊爆炸、碎片化時代，聽音樂會更需要一本專書，帶領聽眾系統性、深入理解音樂背後的時代背景。

去年十月巴哈靈感在高雄衛武營舉辦的「舒伯特『冬之旅』」全本音樂會，現場提供的「節目單」，是由四位學者撰寫、厚逾六百頁的專書「解析『冬之旅』—一場生命的漫遊」，銷量破千，音樂會結束後繼續長銷，令人驚奇。

三月即將在台北國家音樂廳舉辦的「男中音葛哈爾獨唱會：舒曼藝術歌曲世界」，又要出版音樂會專書「聽森林絮語—舒曼的艾辛朵夫歌曲集」。

梁秀玲表示，紙本專書讓音樂會在結束後還能透過書本延續力量。

「企業永續ESG有環境保護，也有社會責任。」畫廊協會綠色使命辦公室計畫主持人石隆盛表示，如果為了「環境保護」而失去「社會責任」影響力，產業也無法永續。