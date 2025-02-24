展演啟動碳盤查 綠色藝術成趨勢

兩廳院今年推出首次執行碳盤查的自製表演節目；中華民國畫廊協會則在去年協助三家畫廊執行展覽的碳盤查，並在去年底公布「畫廊碳足跡盤查參考手冊」。畫廊協會綠色使命辦公室計畫主持人石隆盛透露，有畫廊收到歐洲代理商通知對送到國外展覽的畫作收取碳費，展演啟動碳盤查已是大勢所趨。

兩廳院上周宣布，和法國導演大衛・吉塞森攜手打造的台灣限定版「給你的最後一封情書」，將是兩廳院自製節目首次執行碳盤查，計算包括製作、排練裝台演出與拆台所製造的碳排放量，並在排練及演出期間以永續概念執行後台工作。

無獨有偶工作室劇團與劇作家詹傑推出的「甜眼淚」，則從創作端的概念發想及設計，製作端的採購、運輸、倉儲到演出執行等，細緻思考各項永續相關細節。兩廳院副總監許美玲表示，前幾年已累積綠色製作相關經驗，碳盤查由兩廳院自己執行。

不只是表演團隊，觀眾的通勤也對碳排放影響顯著。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院正在規畫「綠色交通」，希望讓搭捷運來看表演的觀眾折抵捷運費用。台中歌劇院藝術總監邱瑗也說，今年將對訪客及觀眾進行碳足跡調查，用累計點數兌換商品等方式，鼓勵大家使用大眾交通工具。

歐盟開始收取碳費，石隆盛表示，相對於一般企業，歐洲尚未對藝術產業強制碳盤查，但許多藝術機構已主動執行碳盤查，如英國要求接受補助的藝術產業必須提供碳盤查數據，泰特美術館則對收藏與展覽的藝品進行調查，力求減少碳足跡；甚至連館內餐廳都必須符合綠色飲食。而一些大型國際展覽如威尼斯藝術展，也開始要求參展的畫廊與藝術家提供碳排放數據。透過碳足跡盤查，畫廊和藝術家可與國際標準接軌，增加參與國際藝術市場的機會。

石隆盛指出，目前台灣執行一次碳盤查卅萬起跳、藝術產業難以負擔。畫廊協會因此製作「畫廊碳足跡盤查參考手冊」提供建議，也有取得證照的專員可協助碳盤查。