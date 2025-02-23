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集氣拚晉級 超商再推加碼優惠 7-ELEVEN霜淇淋買1送1 全家多款飲品買2送1
中華隊今晚對上尼加拉瓜隊最終以0：6輸球，2月25日要與西班牙隊爭取2025世界棒球經典賽最後一張晉級門票，超商與民眾一同應援，再推出集氣優惠，再拚一場，奪下晉級門票！
7-ELEVEN 2月24日、2月25日限時2天，指定盛香珍瓜子買2送1、現烤/現蒸地瓜第2件5折；補充能量的可口可樂435ml買2送2、康貝特飲料160ml買2送1、韓國熊津紅蔘飲買2送2、麥提莎巧克力買2送1；解渴飲品茶裏王四季春茶600ml買2送1、波蜜元氣美茶500ml買2送2、韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買2送2，還有雪淋霜&酷聖石霜淇淋難得也買1送1。另外，OPENPOINT APP行動隨時取同步推出優惠，特大杯美式、經典英式紅茶買2送2。
全家便利商店則是即起至2月26日止，推出全店指定商品買2送1，包括Cheers指定氣泡水、冰釀麥萃麥茶、奧利奧餅乾小條裝原味都買2送1。
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