開幕送炸雞年糕！ 連鎖「南韓豬肉湯飯」插旗高雄大遠百

米塔集團旗下韓國料理品牌「金春喜韓廚 豬肉湯飯」，自2024年首店在新北大坪林開設後，近期再進駐高雄大遠百，開設全台第10間、高雄第2間分店。為慶祝新店開幕，還可享2人消費主餐送「韓國炸雞年糕」等限量優惠。

「豬肉湯飯」為韓國釜山的知名料理之一。「金春喜韓廚」的招牌「豬肉湯飯」，標榜湯底經大骨熬製數小時，搭配韓國豆腐、魚板，以及台灣國產豬五花，可再拌入韓國進口生蝦醬及各式醃菜，帶來豐富的鮮甜滋味。此外，店內還提供「金沙韓國炸年糕」、「海鮮煎餅」等多款特色料理。

全新開幕的金春喜韓廚高雄大遠百店，店內裝潢融合韓國傳統小吃店的大眾溫馨風格，讓人彷彿置身於韓國街頭。為慶祝新店開幕， 2月27日前，凡2人同行皆消費主餐，即贈送「韓國炸雞年糕」，每日限量100組。2月28日至3月6日期間，2人同行內用消費，即贈「煉乳韓國炸年糕」；2月28日起，消費滿額則贈人氣餐點兌換套券。