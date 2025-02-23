聽新聞
0:00 / 0:00
SOGO台北店春季改裝 6家新品牌接連上場
百貨春季新櫃報到，SOGO台北店春時尚登場，將迎來6家新品牌進駐陸續開幕。
SOGO忠孝館B1服飾區、化妝品區及配件區將啟動睽違5年全面改裝，預計4月中旬完成，屆時也將帶進年輕族群喜愛的網購品牌，包括女包品牌「ROBINMAY」、女鞋女包品牌「D+AF」，5樓將引進日本童裝品牌「BEBE CLOSET」、3月6日開幕 ，主打將大人的服裝流行元素巧妙融入童裝中。
復興館國際設計師品牌陣容再添生力軍，4樓引進英國時尚設計師品牌「Stella McCartney」預計3月上旬開幕，品牌主打可持續意識的綠色時尚，為具永續意識的時尚族群帶來新選擇。美食部分，復興館B3引進「Francis旋轉木馬點心坊」、3月開幕；另有開心果甜點專賣品牌「PISTA CIAO」全台首家快閃店（ 2月25日至3月27日）、日本連鎖飯糰店品牌「京都御握丸ONIMARU」（即起至3月27日）。此外，SOGO台北店、天母店正展開「2025春季化妝品節」，SOGO美妝俱樂部Beauty Club會員獨享多重優惠。
SOGO台北店也在春時尚推出禮遇回饋，忠孝館3月6日至3月23日推出會員專屬尊榮禮遇5%，活動期間SOGO VIP&Premium Club於APP內享有忠孝館「1000元電子購物金(250元X4張)」，於忠孝館指定品牌單筆消費滿5000元折250元，可累折。
復興館3月6日至3月9日於APP線上兌換扣快樂購點數300點，可兌換「內衣/女鞋200元購物金」一張。同時間在B1化妝品/香氛、B2女鞋、4-7F男女服飾配件內衣，當日累積滿10,000元以上，可兌換「1000元春漾超值抵用券」一組(不累贈)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言