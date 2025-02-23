SOGO台北店春季改裝 6家新品牌接連上場

百貨春季新櫃報到，SOGO台北店春時尚登場，將迎來6家新品牌進駐陸續開幕。

SOGO忠孝館B1服飾區、化妝品區及配件區將啟動睽違5年全面改裝，預計4月中旬完成，屆時也將帶進年輕族群喜愛的網購品牌，包括女包品牌「ROBINMAY」、女鞋女包品牌「D+AF」，5樓將引進日本童裝品牌「BEBE CLOSET」、3月6日開幕 ，主打將大人的服裝流行元素巧妙融入童裝中。

復興館B3快閃店，引進開心果甜點專賣品牌「PISTA CIAO」全台首家快閃店（ 2月25日至3月27日）。圖／SOGO提供

復興館國際設計師品牌陣容再添生力軍，4樓引進英國時尚設計師品牌「Stella McCartney」預計3月上旬開幕，品牌主打可持續意識的綠色時尚，為具永續意識的時尚族群帶來新選擇。美食部分，復興館B3引進「Francis旋轉木馬點心坊」、3月開幕；另有開心果甜點專賣品牌「PISTA CIAO」全台首家快閃店（ 2月25日至3月27日）、日本連鎖飯糰店品牌「京都御握丸ONIMARU」（即起至3月27日）。此外，SOGO台北店、天母店正展開「2025春季化妝品節」，SOGO美妝俱樂部Beauty Club會員獨享多重優惠。

復興館B3快閃店，日本連鎖飯糰店品牌「京都御握丸ONIMARU」（即起至3月27日）。圖／SOGO提供

SOGO台北店也在春時尚推出禮遇回饋，忠孝館3月6日至3月23日推出會員專屬尊榮禮遇5%，活動期間SOGO VIP&Premium Club於APP內享有忠孝館「1000元電子購物金(250元X4張)」，於忠孝館指定品牌單筆消費滿5000元折250元，可累折。