狂歡6小時！北藝超級大劇院首度超展開 肯特里奇經典來台

南非藝術家肯特里奇去年在北美館的個展好評如潮，台北表演藝術中心推出「北藝嚴選」系列，邀請他在展中的劇場經典《女先知》首度來台。北藝中心更首度打開超級大劇院，讓波蘭導演塔沃柯夫斯基《共和國》在舞台上打造6小時烏托邦國度。

北藝中心今年「北藝嚴選」陣容極為堅強，除了《女先知》與《共和國》外，還有法國編舞家夏瑪茲擔任碧娜・鮑許烏帕塔舞蹈劇場藝術總監後為該團打造的首部作品《自由大教堂》、德國藝術家郭貝爾《每件發生了，還要發生的事》、黑眼睛跨劇團《末日前的冬之旅》等，都充滿實驗性與深度內涵，探索人類存在的本質、社會的變遷以及未來的可能性。

其中肯特里奇去年才創北美館觀展爆量人潮，今年以劇場經典作《女先知》來台。該作以希臘神話庫邁女先知希比爾（SIBYL）故事為靈感，傳說中希比爾會在橡樹葉上寫下人們命運，但一陣風會將這些葉子吹散，使祈求先知的人們永遠無法獲得自己命運的答案。「你的命運將被揭曉，但你卻無法知曉。」肯特里奇藉此劇道出人類對未知的恐懼與渴望。

在形式上，該劇充分展現肯特里各方才華，打造一場融合音樂、動畫與裝置藝術的跨界盛宴，包括他標誌性的素描定格投影、動態投影、機械裝置、動態雕塑、鋼琴伴奏與男聲聲樂合唱。音樂部分由南非爵士鋼琴家凱爾‧謝帕德與合唱作曲家恩蘭拉‧馬蘭古合創，兩人融合古典與現代音樂元素，既富傳統深度也具當代表現力，2023年榮獲奧立佛獎的傑出歌劇成就獎。

以《史迪夫特的事物》等作風靡粉絲的德國藝術家郭貝爾，本次帶來《每件發生了，還要發生的事》，作品靈感來自捷克作家奧雷尼克著作《20世紀極簡歐洲史》、美國作曲家約翰．凱吉的反歌劇觀念及歐洲新聞台節目「不予置評」，將觀眾帶入充滿歷史切片的大舞台。北藝中心為此首度將50公尺深的舞台全面展開，壯闊展現一次世界大戰的歷史敘事背景。

舞台上，郭貝爾讓音樂家、舞者、文本錄音和影像交織登場，各自呈現20世紀的大小事件。場景看似混亂，其實是讓觀眾在觀賞自行組織細碎的歷史線索，替眼前所見設定新的情節，也沈浸在郭貝爾打造的感官場景。

夏瑪茲《自由大教堂》則以舞蹈充分表現身體追求自由，該作2023年在德國內維吉斯的聖瑪麗大教堂首演，夏瑪茲將教堂轉化為充滿力量與美感的舞台，26位舞者在作品開場集體奔跑歌唱，形成身體與聲音的巨大漩渦；隨後又突然靜止並停止歌唱，以絕對靜默成為空間中壓迫的存在。

為在台北重現同樣的臨場感，夏瑪茲這回將觀眾移動到大劇院舞台上，並搭建具十字架意象的環形觀眾席，讓觀眾近距離感受舞者的呢喃、禱告、咒罵及群舞震撼。

黑眼睛跨劇團《末日前的冬之旅》也為舒伯特經典藝術歌曲《冬之旅》注入新意，試圖探討人類面對末日危機的內心世界。演出有由男中音趙方豪深情演繹的古典原版，以及歌手林理惠與薩克斯風演奏家謝明諺全新編曲、鄭順聰台語轉譯歌詞的爵士版。

塔沃柯夫斯基《共和國》與立陶宛國家劇院聯手打造，全劇展現擁有DJ、舞池、廚房、酒吧、桑拿房、拖車與太空船的自由國度，現場運用電子音樂、錄像藝術和現場表演，讓觀眾穿越這場長達6小時，結合展覽、表演、裝置藝術的狂歡派對，體驗烏托邦。