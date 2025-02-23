大阪及東京馬拉松明起陸續舉行 吳聖宇曝天氣

不少民眾常參加馬拉松，有的全台跑透透，甚至出國跑馬拉松。日本大阪馬拉松明天舉行，下周日（3月2日）則有東京馬拉松，天氣如何？

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，強冷空氣影響，明天(24日)大阪府平地區域預估有降雪機會，模式預報大概是從午夜過後到明天中午之前這段期間有降雪或雨夾雪出現的可能性，市區積雪量可能達到1-2公分，清晨低溫0度，白天高溫也只有7-8度，相當嚴寒，提醒跑大阪馬的朋友多加注意。