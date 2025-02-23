瞄準寵物陪伴商機 全家化身不打烊寵物店

全家瞄準寵物陪伴商機，結合超過4300實體店舖與旗下電商平台「全家行動購」線上線下銷售渠道，提供飼主們便利的購物選擇，帶動每年業績穩定成長約一成，為積極深耕寵物商品領域，更推出FamiPets寵物品牌，並透過「多元商品」、「知名品牌」、「FamiPets專區陳列」三大策略，持續對應毛孩家庭需求，打造巷口不打烊的寵物店。

毛孩經濟發威，台灣的寵物市場發展迅速，根據調查，台灣家犬、家貓飼養數量高達279萬隻，平均每3-4戶就有1戶飼養寵物，尤其家貓數對比過往更成長5成，反映出台灣現代人忙碌的生活步調更需要寵物「陪伴」。

全家表示，根據內部銷售數據顯示，購買寵物食品的會員年齡主要集中在25至40歲之間，其中7成為女性，購買頻次高峰則為晚間下班後時段；外部調查更指出，飼主平均每年在寵物相關支出超過2.8萬元，整體寵物產業市場規模已超過600億元，顯現在現在忙碌的生活腳步下，人們飼養動機已從外在目的性轉變為心理陪伴價值，對於寵物更是與家人般高度重視。

全家也說，近年貓派崛起，根據「全家」銷售亦顯示，貓咪相關商品銷售占比已超越狗狗商品，貓咪罐頭更為寵物商品類別銷售冠軍，其次則為貓咪肉泥與狗罐頭。

全家表示，FamiPets透過「多元商品」、「知名品牌」、「FamiPets專區陳列」三大策略，結合線上與線下銷售渠道，發揮24小時營業、店點密集的通路優勢，全台逾4300間店舖均導入小規格之貓狗罐頭、肉泥與零食等多元品項，包含加好寶、貓倍麗、西莎、野性魅力、CIAO等知名品牌，更積極針對住宅區及公園周邊之店舖導入FamiPets寵物專區，擴增商品數至近120項，涵蓋貓狗飼料、罐頭與功能性零食等，亦販售貓砂、貓抓板、寵物玩具等用品，成為巷口滿足毛孩家庭的購買需求。