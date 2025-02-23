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居家清潔零死角 DIKE除蟎機推輕量版 伊萊克斯洗地吸塵器一鍵自清潔超省力

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DIKE智能除蟎機特仕版預購開跑，適用居家織品家具，更輕更好上手。圖／雙全國際提供
DIKE智能除蟎機特仕版預購開跑，適用居家織品家具，更輕更好上手。圖／雙全國際提供

居家清潔零死角，多合一、重點清潔工具都要準備好。DIKE宣布再推出智能除蟎機特仕版，為2024年熱銷超聲波智能除蟎機的輕量版，少了500公克更輕巧好操作，主打12Kpa的吸力馬達輕鬆吸走塵蟎與頭髮碎屑，每分鐘3萬次拍打搭配21公分的大口徑除蟎吸頭，深度可達7～10公分，當偵測到塵蟎還會透過面板顯示，讓塵蟎無所遁形，加上60度熱烘與UVC紫外線殺菌，經SGS認證可達99.99％除蟎率，且集塵杯、除蟎拍打金屬滾刷都可水洗免耗材，使用、清潔都超方便。

DIKE智能除蟎機特仕版即日起於嘖嘖開放預購；同時代理商雙全國際電商平台雙全生活館另祭出清潔家電產品2件7.7折優惠，並可賺取100％商城回饋，快趁機入手換季清潔打掃工具。

另外，瑞典伊萊克斯則是推出全新極適家居800三合一熱烘吸拖洗地機，一機結合洗地機、地板吸塵器、手持吸塵器三合一功能，內建可自動調節吸力的AI髒污感測系統，並搭載自動清潔與70°C高溫熱烘技術，徹底清潔洗地滾刷並防霉抑菌，讓繁瑣的打掃家務變得更輕鬆。

主打強勁變頻馬達驅動18,800Pa高吸力，搭配4種吸頭，包含一次完成乾掃吸＋濕拖洗的旗艦級全能極淨洗地吸頭、專為各式地板除塵的LED地板潔亮吸頭，以及加強局部清潔的手持吸塵器縫隙、毛刷吸頭，可輕鬆伸入低處，徹底清理各種地板表面。機身更搭載AI自動偵測髒污指示燈，可智慧偵測洗地污水與吸地灰塵顆粒的髒污等級，自動調節最適吸力。

使用後的清潔整理便利性也很重要，搭載一鍵自動清潔、脫水與烘乾滾刷的功能，全程免沾手即可徹底清潔使用後的滾刷，並去除滾刷上的異味、塵屑與髒污，清潔後並以70°C高溫熱風均勻烘乾滾刷，杜絕因潮濕而引發的發霉與異味問題，同時抑制細菌滋生，確保每次洗地都能保持滾刷潔淨如新。

伊萊克斯極適家居800三合一熱烘吸拖洗地機內建4種吸頭，可徹底清理各種地板表面、輕鬆伸入難及低處，去除各式乾濕污漬。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極適家居800三合一熱烘吸拖洗地機內建4種吸頭，可徹底清理各種地板表面、輕鬆伸入難及低處，去除各式乾濕污漬。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極適家居800三合一熱烘吸拖洗地機一鍵自清不沾手，70°C熱烘抑菌防霉更清新。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極適家居800三合一熱烘吸拖洗地機一鍵自清不沾手，70°C熱烘抑菌防霉更清新。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯推出全新極適家居800三合一熱烘吸拖洗地機，一機結合洗地機、地板吸塵器、手持吸塵器三合一功能。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯推出全新極適家居800三合一熱烘吸拖洗地機，一機結合洗地機、地板吸塵器、手持吸塵器三合一功能。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極適家居800三合一熱烘吸拖洗地機搭載AI髒汙偵測系統，可自動調節吸力，建議售價16,900元。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極適家居800三合一熱烘吸拖洗地機搭載AI髒汙偵測系統，可自動調節吸力，建議售價16,900元。圖／伊萊克斯提供
DIKE智能除蟎機特仕版經SGS認證除蟎率99%，建議售價3,990元，早鳥預購價格新台幣2,390元。圖／雙全國際提供
DIKE智能除蟎機特仕版經SGS認證除蟎率99%，建議售價3,990元，早鳥預購價格新台幣2,390元。圖／雙全國際提供

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