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獨／陪伴新店人20年！「Skylark」新店家樂福店今熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「Skylark新店家樂福店」自2月23日結束營業。圖／擷取自Skylark粉絲頁
「Skylark新店家樂福店」自2月23日結束營業。圖／擷取自Skylark粉絲頁

回憶又少一間！連鎖日式洋食餐廳「Skylark」旗下的新店家樂福店，將於2月23日停止營業，結束長達20年的經營時光。業者也預告，將改裝全新品牌與消費者見面。隨著新店家樂福店結束營業，Skylark在台尚有4間分店。

來自日本的雲雀餐飲集團，在台經營Skylark、義式屋古拉爵、藍屋日本料理、涮乃葉日式涮涮鍋等多個品牌，其中「Skylark」自1996年登台，最初名為「芳鄰餐廳」，全盛時期擁有超過20間門市。隨著時代轉變，目前Skylark包括在台北、台中均有分店，共計5間門市。店內提供漢堡排、沙拉、牛排、義大利麵、甜點等多元化料理，是許多民眾輕鬆聚餐的好去處。

位於新店家樂福內的「Skylark新店家樂福店」，自2004年開幕至今，陪伴許多民眾度過青春時光。但是Skylark近日發布停業公告，將於2月23日結束營業，民眾持有未到期的優惠券與雲雀會員點數，可至雲雀旗下品牌各分店使用。隨著消息曝光，粉絲也表示「實在捨不得」、「太可惜了」

品牌 家樂福 日本料理

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