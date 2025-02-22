整理包／狂賀中華隊經典資格賽首勝！「4大超商限時優惠」指定咖啡、飯糰、麵包、茶飲全都有

2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）A組賽事，中華隊今晚（2月22日）對戰南非，終場以9：1奪下本屆資格賽的首場勝利，4大超商與球迷同歡，紛紛祭出限時優惠，指定咖啡、飯糰、麵包、茶飲全都有，讓球迷們吃喝滿足，繼續為中華隊吶喊加油！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN自2月23日至2月25日限時3天推出雙蔬鮪魚／御選肉鬆飯糰任2件88折、熱狗大亨堡第2件5折、思樂冰大杯買1送1、御茶園麥萃無糖麥茶買2送1、多喝水STAYCOOL礦物強氣泡買2送2、森永in果凍買2送1等多項優惠，指定可樂果、M&M’S巧克力、77乳加、多力多滋、湖池屋等糖果零食也可享優惠價；使用icashPay／OPEN錢包／icash2.0購買指定商品滿額還有加碼回饋。

2月23日至2月24日OPENPOINT APP「行動隨時取」也有限時優惠，包括GODIVA巧克力買1送1、CITY CAFE特大杯拿鐵買2送2、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買2送1，還有眾多商品優惠詳見APP頁面說明。

●全家便利商店

全家便利商店2月22日晚上10點起至2月26日全店指定商品最低買1送1起，包括Let’s Café指定咖啡拿鐵任選買1送1、伊藤園指定綠茶任選買2送1、可口可樂纖維+同商品買2送1、超涼薄荷錠指定口味買2送1、特趣焦糖餅乾巧克力同商品買2送1、ASAHI十六茶同商品買2送1、黑胡椒烤牛肉風味洋芋片同商品買2送1。更多應援中華隊活動請見活動網址https://maac.io/3ivhR。

另外慶祝中華隊轟出全壘打，全家便利商店APP「隨買跨店取」2月22日晚上10點起至2月23日推出經典雪花蛋糕買1送1、菠蘿麵包買1送1，活動品項限購組數、兌換期限請依實際購買畫面為主。

●萊爾富

萊爾富門市即日起至2月23日祭出指定麵包系列與Hi café特大杯系列指定飲品（不同價者以2件5折計算）享限時任選買1送1。優惠商品包含單件售價25元的我們的古早香－沙琪瑪系列（雞蛋／黑糖）與單件售價30元的職人烘焙系列麵包（紅豆／克林姆），以上指定商品不得與其他優惠併用。

另外還有Hi café特大杯系列指定飲品，包括冰／熱美式咖啡、冰／熱拿鐵咖啡、冰泰式奶茶、冰黑糖珍珠奶茶、冰波霸黑糖奶茶、冰紅茶拿鐵、冰茶系列（柳橙百香椰果／青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻口味）、冰洛神花風味氣泡飲、冰風味氣泡美式系列（檸檬／黃金柚香）均享限時任選買1送1（不同價者以2件5折計算）。

●OKmart

為了讓球迷們在觀看賽事時能獲得最經典、最划算的補給組合，OKmart門市即日起至2月23日推出一系列WBC限定優惠，包括OKCAFE大杯極淬莊園美式咖啡／拿鐵可享同品項買2送2、樂事洋芋片（美國經典原味／九州岩燒海苔）任選第2件6折、OKchoice爆米花（青花椒風味／焦糖可可）任3件優惠價99元、77 70%極濃黑巧克力乳加28g可享2件優惠價30元、品客洋芋片（原味／洋蔥味）任選第2件6折。

即日起至3月5日還有「買指定泡麵免費加蛋」、「指定泡麵再送科學麵」等優惠活動，購買一箱味味A排骨雞碗麵（12入）免費送OKchoice優質鮮雞蛋10顆裝；購買阿Q雞汁排骨桶麵、阿Q紅椒牛肉桶麵、阿Q韓式泡菜桶麵、阿Q生猛海鮮桶麵任選2碗再送科學麵1包，合購價70元。