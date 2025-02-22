百貨聯誼會42周年 成功企業家出書《擁抱富能量》
凝聚各界創業菁英和傑出企業領導人的「台北區百貨廠商聯誼會」，自1983年成立迄今，紀念邁入第42周年誌慶，首次出版新書《擁抱富能量》，分享成功企業家寶貴的創業經驗；本書由知識流出版公司出版後大獲好評，並在2025年2月21日在台北舉辦新書發表會。
近年來國際情勢詭變，通膨的挑戰接連不斷，台北區百貨廠商聯誼會本著「智慧來自於不斷學習與經驗累積」的成立宗旨，在歷任會長，包括日正食品副董事長劉燕飛、勇昌貿易董事長楊雅忠、聯瑩國際技術總監陳瑩貴的卓越領導，與全體會員同心協力下，投入企業講座和公益活動，期以積極的態度及資訊交流的方式，達成會員學習成長之目的。
這次參與出書的企業家多秉持終身學習態度，疫情期間紛紛積極投入政大、師大和清大等EMBA進修碩博士學習，帶領企業與時俱進；他們勇敢分享企管理論應用於實務經營的案例，新書《擁抱富能量》不僅是百貨業界的一本寶貴案例彙編，也是值得各界創業家與管理者細讀與參考的商業實戰手冊。
囊括易遊網董事長陳甫彥、雄獅旅行社董事總經理黃信川、國立台北大學副校長陳達新、數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男等皆寫序推薦本書的成功創業故事，充分展現出願景、堅持、創新與適應力等「創業家精神」的核心價值。
新書發表會上，包括擁有42年資深外交官經歷的前駐法大使呂慶龍、墾丁福華渡假飯店總經理張積光等蒞臨致詞，以及本書9位成功企業家：勇昌貿易董事長楊雅忠、聯瑩國際董事長賴淑芬、聯瑩國際技術總監陳瑩貴、大俞行銷總經理黃國珍、承毅興企業總經理蔡可賓、富群實業創辦人蔡志強、捷立興業董事長賴素雲、廣承地政士聯合事務所執行長蘇承豐、天然家園實業總經理李宏基等均親自出席，共同見證此一重要的歷史時刻。
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