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萬元有找係「金」誒！G-Shock金銀表 閃耀接軌春夏潮
具有反光視覺的金屬色已成2025春夏重要元素，包含多個運動品牌鞋履都在本季推出閃耀金屬光澤的運動鞋款，而多次推出金屬色的CASIO旗下品牌G-Shock也在近日推出Fine Metallic Series新作，6款訂價皆為萬元有找，其中部分款式則為限定販售。
Fine Metallic Series系列的六只表款將以G-Shock的5600與2100為主，前者為方形輪廓、後者則有著幾合感鮮明的八角樣式；整體設計將以金或銀色貫穿整體設計，並搭配不鏽鋼表圈包覆玻璃碳纖維強化樹脂表殼，並經過鍛造、切割與拋光等修飾工序；同時金或銀色的表帶再聚氨酯薄膜、以強化耐磨性。
其中包含GM-5600YM-8、GM-2100YM-8A、GM-2100YMG-9A皆為銀色樣式，GM-5600YMG-9、GM-2100YM-8A與GM-5600YM-8A8則為金色樣式，表款皆以石英機芯帶來時間、日期、計時碼表等功能，訂價約自8,000元起至9,800元不等；GM-2100YMG-9A以及GM-2100YMG-9A則僅在CASIO直營門市與品牌官方網站、限定販售。
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