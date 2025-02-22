海瑞溫斯頓全新Infinite Lily Cluster珠寶 豐盛啟程

每個生命中的重要時刻都值得歡慶，而一款珠寶正能以閃耀的光彩、見證喜悅。有「鑽石之王」美名的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）發表了全新Infinite Lily Cluster系列，從經典的Lily Cluster系列再出發，展開一段擁抱豐盛的無限旅程。

大自然的花卉永遠都是生命、浪漫與芳香的表徵，海瑞溫斯頓的Lily Cluster系列最早是從品牌的檔案草稿中得到啟發，以1940年代的原型為靈感、並在2010年首次問世，大量選用頂級的圓形與馬眼形切工鑽石鑲嵌，還原了花瓣的千嬌百媚。

2025的全新Infinite Lily Cluster系列，則將原本Lily Cluster系列中花瓣造型由3增幅為4，不僅像兩個交疊的無限符號，更如一只輕拍雙翼的蝴蝶，創造出香氣與豐盛；更因為四「朵」花瓣的交集，相當考驗鑽石的選用與鑲嵌技法的工藝，最終創造出和諧流動的閃耀光芒。