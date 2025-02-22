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海瑞溫斯頓全新Infinite Lily Cluster珠寶 豐盛啟程

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
浪漫的花朵，是Infinite Lily Cluster系列珠寶的靈感來源，更傳遞出了生機與芬芳。圖／翻攝自Harry Winston官方網站
浪漫的花朵，是Infinite Lily Cluster系列珠寶的靈感來源，更傳遞出了生機與芬芳。圖／翻攝自Harry Winston官方網站

每個生命中的重要時刻都值得歡慶，而一款珠寶正能以閃耀的光彩、見證喜悅。有「鑽石之王」美名的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）發表了全新Infinite Lily Cluster系列，從經典的Lily Cluster系列再出發，展開一段擁抱豐盛的無限旅程。

大自然的花卉永遠都是生命、浪漫與芳香的表徵，海瑞溫斯頓的Lily Cluster系列最早是從品牌的檔案草稿中得到啟發，以1940年代的原型為靈感、並在2010年首次問世，大量選用頂級的圓形與馬眼形切工鑽石鑲嵌，還原了花瓣的千嬌百媚。

2025的全新Infinite Lily Cluster系列，則將原本Lily Cluster系列中花瓣造型由3增幅為4，不僅像兩個交疊的無限符號，更如一只輕拍雙翼的蝴蝶，創造出香氣與豐盛；更因為四「朵」花瓣的交集，相當考驗鑽石的選用與鑲嵌技法的工藝，最終創造出和諧流動的閃耀光芒。

Infinite Lily Cluster珠寶選用較黃金更珍貴的鉑金搭配圓形明亮式切工鑽石和欖尖形鑽石，並帶來墜鍊、戒指、耳環等單品，全系列已於台灣正式上市，可向全台Harry Winston專門店事先預約、實際鑑賞。

Harry Winston Infinite Lily Cluster耳環，鉑金、鑲嵌2顆欖尖形鑽石與112顆圓形明亮式鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Harry Winston Infinite Lily Cluster耳環，鉑金、鑲嵌2顆欖尖形鑽石與112顆圓形明亮式鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Harry Winston Infinite Lily Cluster珠寶將帶來墜鍊、耳環、戒指的多元選擇。圖／Harry Winston提供
Harry Winston Infinite Lily Cluster珠寶將帶來墜鍊、耳環、戒指的多元選擇。圖／Harry Winston提供
Harry Winston Infinite Lily Cluster墜鍊，鉑金、鑲嵌1顆欖尖形鑽石與57顆圓形明亮式鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Harry Winston Infinite Lily Cluster墜鍊，鉑金、鑲嵌1顆欖尖形鑽石與57顆圓形明亮式鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

珠寶 鑽石

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