CÉ LA VI高空餐廳Sky Bistro暫停業 升級改造再登場

台北信義區最高餐酒館、位於微風南山48樓的CÉ LA VI Taipei，其高空餐廳Sky Bistro區域，將於2月26日起暫停營業，進行內部修繕。Sky Bistro區域原本營業時間為中午12點至晚間10點，整修期間將暫停訂位與用餐服務，並預計於整修完成後，以全新面貌重新開放。

此外，原營業時間為晚間9點至凌晨2點30分的高空酒吧SkyBar，則將繼續正常營運。CÉ LA VI Taipei團隊指出，這項修繕計劃旨在優化餐廳設施、改善服務流程，以及全新的菜單與料理風格，並為每一位顧客打造更精緻、更具享樂氛圍的用餐空間。

CÉ LA VI Taipei以「這就是人生」為品牌理念，致力於融合東南亞文化藝術與奢華享樂體驗，為每一位顧客提供極致的感官享受。該餐廳位於絕佳的地理位置，無論是壯麗的全景視野，還是卓越的禮賓服務，都使其成為顧客嚮往的奢華享樂場所。CÉ LA VI Taipei 團隊相信，這次的內部整修，將進一步提升顧客的整體體驗，並讓每位來賓都能在重新開放後，享受到更加完善的服務。