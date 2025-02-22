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5屆冠軍同台爭霸 2025台灣侍酒師國手選拔賽即將登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
2025台灣最佳侍酒師國手選拔賽將於2月24日在W Taipei隆重舉行。圖／台灣侍酒師協會提供
2025台灣最佳侍酒師國手選拔賽將於2月24日在W Taipei隆重舉行。圖／台灣侍酒師協會提供

為角逐三年一度「ASI世界最佳侍酒師大賽」，台灣侍酒師協會（TSA，Taiwan Sommelier Association）將於2月24日（一） 在W Taipei隆重舉行「2025台灣最佳侍酒師國手選拔賽」，競賽將由五位歷屆台灣最佳侍酒師冠軍同台競技，爭奪代表台灣參加「2026年世界最佳侍酒師大賽」及「2025年亞太最佳侍酒師大賽」資格。

本次比賽的選手陣容堅強，除了台灣首位獲侍酒大師認證的2019年台灣最佳侍酒師大賽冠軍盧楷文，還有多位在歷屆台灣最佳侍酒師大賽脫穎而出的老將與新秀，包括2021年冠軍陳冠璋、2022年冠軍黃嘉偉、2023年冠軍邱煥元、2024年冠軍張哲豪。每位選手皆累積了極佳口碑與深厚實力，將在國手選拔賽中挑戰多項高難度關卡，競爭空前激烈。

本次競賽的優勝者，將獲得前進國際舞台的門票。獲得選拔賽亞軍的選手，將代表台灣前往馬來西亞，參加今年的亞太最佳侍酒師大賽；而拿下冠軍的選手，將於2026年代表台灣前往葡萄牙，參加全球最頂級的侍酒師世界賽。

台灣侍酒師協會指出，這次選拔不僅是一場技術與專業的較量，更象徵著台灣侍酒文化與國際接軌的重要契機，世界將見證台灣侍酒師的卓越實力與無限潛能，「此次賽事無疑是台灣通往國際榮耀的重要一步。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

024台灣最佳侍酒師大賽冠軍（右）張哲豪。圖／台灣侍酒師協會提供
024台灣最佳侍酒師大賽冠軍（右）張哲豪。圖／台灣侍酒師協會提供
侍酒師是創造飲食體驗的重要靈魂人物。圖／台灣侍酒師協會提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
侍酒師是創造飲食體驗的重要靈魂人物。圖／台灣侍酒師協會提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

舞台 葡萄牙 馬來西亞

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