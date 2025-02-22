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特製脆雞堡搭牛肉起司薯條 Chili's年度新菜超邪惡

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
特製脆雞堡。圖／Chili's提供
特製脆雞堡。圖／Chili's提供

以多樣化餐點選項及澎湃大份量著稱的美式休閒餐廳Chili's，打造全新菜單，全面滿足消費者聚餐時的各種需求。除漢堡系列開發新品項，開胃菜也順勢升級，過往於歲末期間大受好評的限定版菜色「德州牛肉起司薯條」與「特製無骨雞塊」，也正式列入全新菜單。

本次全新菜單以漢堡與開胃菜系列為核心升級，漢堡系列針對喜愛炸、烤不同風味的消費者，打造多款牛肉、雞肉堡，也著眼消費者常遇到漢堡難分食的情況，貼心推出「小嘴漢堡」，讓分享漢堡毫不費力。

「聖塔菲酪梨漢堡」將滿滿新鮮酪梨，夾入自製重磅牛肉漢堡排與整片辛香濃郁傑克墨西哥起司，一口咬下，香而不膩的肉汁滿溢口腔。「特製脆雞堡」將厚實雞胸炸至金黃酥脆，淋上美乃滋與酸黃瓜，搭配蓬鬆柔軟的布里歐麵包，外酥內嫩令人讚不絕口。

「凱薩風味雞肉堡」將整片嫩烤雞胸肉加入番茄、爽脆生菜後，淋上特製凱薩醬與柑橘紅酒醋，柔嫩雞胸與絕佳佐醬讓吃漢堡輕鬆無負擔。「一口迷你脆雞堡」將酥脆雞塊淋上傑克墨西哥起司，搭配爽脆生菜與香脆醬，單口大小便於食用，讓分享輕鬆寫意。

在開胃菜方面，「德州牛肉起司薯條」酥脆薯條淋上滿滿辣牛肉醬，再撒滿起司以鐵盤熱滋滋上桌，每一口都能吃到香濃起司與濃郁肉醬風味。「特製無骨雞塊」挑選軟嫩雞胸肉炸至酥脆後，搭配喜愛的蜂蜜燻辣醬、水牛城酸辣醬及BBQ醬（三選一）。

全新登場的「酥炸水牛城花椰菜」，將花椰菜裹上Chili's特製炸粉炸至金黃酥脆後，包覆上滿滿水牛城辣醬，涮嘴口感令人一口接一口。「酥炸莫札瑞拉起司」則將整塊香濃起司炸至金黃，一口咬下濃郁起司牽絲，是起司控不能錯過的絕佳滋味。

在飲品部分，則考量到消費者喜好加入奶昔飲品，「太妃糖咖啡奶昔」加入整球香草冰淇淋、特調咖啡液及太妃糖組合而成，每一口都能品嘗到濃郁鹹甜滋味交織，是享受美式料理時不可或缺的最佳良伴。

太妃糖咖啡奶昔。圖／Chili's提供
太妃糖咖啡奶昔。圖／Chili's提供
凱薩風味雞肉堡圖／Chili's提供
凱薩風味雞肉堡圖／Chili's提供
酥炸水牛城花椰菜。圖／Chili's提供
酥炸水牛城花椰菜。圖／Chili's提供
特製無骨雞塊。圖／Chili's提供
特製無骨雞塊。圖／Chili's提供
德州牛肉起司薯條。圖／Chili's提供
德州牛肉起司薯條。圖／Chili's提供
聖塔菲酪梨漢堡。圖／Chili's提供
聖塔菲酪梨漢堡。圖／Chili's提供

消費者 牛肉漢堡排 起司

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