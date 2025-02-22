新兵入伍！OMEGA「青銅金」家族、海馬300米入列！
銅與黃金擁有相似色澤，但各有其珍貴或特色。歐米茄（OMEGA）近日發表了新款海馬潛水300米系列的青銅金（Bronze Gold）腕表，以懷舊風格搭配高精準機械機芯與青銅金，展現也質樸也當代、自由穿梭時光的洗練之美。
青銅這種帶有遠古風格的金屬，一度在2011年重新流行成為表殼材質。然所謂的「青銅金」則是歐米茄獨家研發特殊合金，由於使用37.5％的9K黃金，並再加入銀、鈀等貴金屬，整體不僅抗腐蝕，也少去傳統青銅表將自然生成的銅鏽，可長期維持光澤。
OMEGA第一次曾在2021年發表了青銅金，並運用在海馬Seamaster 300潛水腕表（型號：234.92.41.21.10.001），2025年OMEGA推出的海馬潛水300米腕表則是以品牌在2020年為了007系列電影《生死交戰》（No Time to Die）所發表的「海馬潛水300米 007系列」為基礎。42毫米的青銅金表殼具波浪狀、多邊形的單向表圈，將讓水下操作時更為便利；手表鏡面則採用圓弧形抗磨損藍寶石水晶，10點鐘方向並有著專業的排氦氣閥、以避免從水下回返水面時機芯內部氣體所帶來的變化，防水性能可達300米。
動力來源的8806同軸擒縱大師天文台認證機芯並獲得「瑞士聯邦計量科學研究所」的大師天文台METAS認證，無論在抗磁、穩定度、精準度，都有超越瑞士天文台認證的水準之上表現。表款將搭配青銅金米蘭鏈帶或黑色橡膠表帶，青銅金款訂價約92萬4,000元、橡膠表帶款則為46萬元。目前暫時無法於OMEGA官方網站上下訂，心動？直接走一趟OMEGA專賣店吧！
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