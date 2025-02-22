全球唯一！米其林三星中餐廳「茶禪華」3月客座晶華

晶華酒店開春首場客座主廚活動，就拋下威力強大的美食震撼彈。經過近3年的溝通與協調，請來日本廚壇擁有傳奇地位的米其林三星中餐廳「茶禪華」（Sazenka）、在台舉辦海外第一場客座活動。餐廳主廚川田智也（Tomoya Kawada）將帶領21人團隊、與晶華中餐廚藝總監鄔海明，以及中餐行政主廚蔡少華合作，3月6日至8日於21樓晶華國際聯誼會餐廳蘭亭推出僅限3場的晚宴。每日開放40席、每席38,000元。

隱於東京南麻布寧靜住宅區內的「茶禪華（Sazenka）」，是全球第一也是唯一、由日本籍主廚掌杓且獲得米其林三星肯定的中餐廳。主廚川田智也將西餐「Wine Paring以酒佐餐」的概念帶進中餐，選用日本、台灣及中國的茶品獨創「Tea Pairing以茶佐餐」的用餐方式，擁有日料意境的中式料理、佐以相得益彰的茶品，讓「茶禪華（Sazenka）」自2020年起連續4年獲得米其林三星殊榮，2017年開幕即霸榜日本訂餐平台Top 10至今，饕客至少要3個月前搶訂才有機會入店感受其料理的精妙。據了解，此次也有30位日本饕客鐵粉專程自費飛來台灣，參加這一場難得的盛宴。

川田智也在入行前，就對滋味多元的四川料理情有獨鍾，在日本知名的中華料理名店「麻布長江」修業10年後，轉赴米其林三星餐廳「龍吟」繼續精進廚藝，之後自行創業開設「茶禪華（Sazenka）」，以「和魂漢才」為理念，在中式料理技法與菜式中、融入日料的細膩與優雅。他也耗費大量的時間研究東方茶品，認為茶與酒一樣，不同的茶品會與食物產生不同的化學變化，激發出彼此更深層的美味，如此的出餐方式，也為餐廳創造出獨樹一格的風采。