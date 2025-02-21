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經典賽／曾總證實徐若熙有不適但不嚴重 沙子宸先發戰南非

中華隊首戰吞敗不氣餒！全家限時推「指定商品最低買1送1起」　OKmart「買指定泡麵送雞蛋」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店持續應援中華隊，即起至2月26日晚上11點59分推出百奇臻濃可可棒同商品買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店持續應援中華隊，即起至2月26日晚上11點59分推出百奇臻濃可可棒同商品買1送1。圖／全家便利商店提供

2025世界棒球經典賽資格賽今天（2月21日）開打，中華隊首戰以5：12輸給西班牙隊，雖然球迷們內心難免失落，不過超商再度祭出限時優惠振奮士氣，召喚大眾繼續為中華隊應援加油，展現永不放棄的球迷魂。

全家便利商店即起至2月26日晚上11點59分全店指定商品最低買1送1起，包括百奇臻濃可可棒同商品買1送1、FamiCollection指定茶飲買2送1、指定款百吉棒棒冰買2送1、黑松沙士CAN同商品買2送1、士力架杏仁巧克力同商品買2送1、麥維他夾心消化餅香草口味同商品買2送2等。更多應援中華隊活動可洽活動官網https://maac.io/3ivhR。

OKmart即日起至3月5日推出「吃泡麵免費加蛋」、「指定泡麵再送科學麵」等優惠活動，讓球迷緊盯電視熱血觀賽時不怕肚子餓，活動期間買一箱味味A排骨雞碗麵（12入）免費送OKchoice優質鮮雞蛋10顆裝；購買阿Q雞汁排骨桶麵、阿Q紅椒牛肉桶麵、阿Q韓式泡菜桶麵、阿Q生猛海鮮桶麵任選2碗再送科學麵1包，合購價70元。

●附註：詳細優惠活動以門市、APP、官網公告為準。

全家便利商店持續應援中華隊，即起至2月26日晚上11點59分推出黑松沙士CAN同商品買2送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店持續應援中華隊，即起至2月26日晚上11點59分推出黑松沙士CAN同商品買2送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店持續應援中華隊，即起至2月26日晚上11點59分推出麥維他夾心消化餅香草口味同商品買2送2。圖／全家便利商店提供
全家便利商店持續應援中華隊，即起至2月26日晚上11點59分推出麥維他夾心消化餅香草口味同商品買2送2。圖／全家便利商店提供
全家便利商店持續應援中華隊，即起至2月26日晚上11點59分推出士力架杏仁巧克力同商品買2送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店持續應援中華隊，即起至2月26日晚上11點59分推出士力架杏仁巧克力同商品買2送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店持續應援中華隊，即起至2月26日晚上11點59分推出FamiCollection指定茶飲買2送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店持續應援中華隊，即起至2月26日晚上11點59分推出FamiCollection指定茶飲買2送1。圖／全家便利商店提供
OKmart即日起至3月5日購買阿Q雞汁排骨桶麵、阿Q紅椒牛肉桶麵、阿Q韓式泡菜桶麵、阿Q生猛海鮮桶麵任選2碗再送科學麵1包，合購價70元。圖／OKmart提供
OKmart即日起至3月5日購買阿Q雞汁排骨桶麵、阿Q紅椒牛肉桶麵、阿Q韓式泡菜桶麵、阿Q生猛海鮮桶麵任選2碗再送科學麵1包，合購價70元。圖／OKmart提供
OKmart即日起至3月5日購買一箱味味A排骨雞碗麵（12入）免費送OKchoice優質鮮雞蛋10顆裝。圖／OKmart提供
OKmart即日起至3月5日購買一箱味味A排骨雞碗麵（12入）免費送OKchoice優質鮮雞蛋10顆裝。圖／OKmart提供
全家便利商店持續應援中華隊，即起至2月26日晚上11點59分推出指定款百吉棒棒冰買2送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店持續應援中華隊，即起至2月26日晚上11點59分推出指定款百吉棒棒冰買2送1。圖／全家便利商店提供

泡麵 科學 雞蛋

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