大谷翔平的故鄉！日本岩手縣「前澤牛」首登台中
台中市農業局今攜手日本岩手縣，舉辦永續農業交流研討會，兩地農畜、食品等產業代表交流，會上日本職棒選手大谷翔平故鄉「前澤和牛」首登台中，並由台日主廚碰撞料理火花，交流兩地美食魅力。
農業局簡任技正林春良說，台日農業交流基礎深厚，岩手縣自然資源豐富，有「黃金之國」之稱，以永續農畜、優質水果農產聞名；台中農畜不遑多讓，溫帶水果、亞熱帶水果產量分居全台第冠、亞軍，蘋果、高接梨、甜柿、荔枝及柑橘揚名海外，更是稻米重要產區，去年獲日本米競賽最高榮譽金賞的烏日稻米達人林凡閔也與會交流。
台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊說，今天的研討會展現台中農畜產業ESG成果，從上游稻米達人、養豬青農、自動化設備業者及各區農會等，中下游批發零售業者、餐廳是台日優秀產品行銷功臣，展現台中鍋烤美食實力。
黃于珊指出，台中越來越多的餐廳注重從產地到餐桌的食安，以及永續低碳，如選用台中豬農飼養的好豬隻及在地蔬果、好米，降低運輸成本、碳排，創造消費者、供應商、生產者三贏。
小形牧場社長小形守介紹，岩手縣是大谷翔平的故鄉，大谷翔平的父母是他的鄰居，曾到訪享用前澤牛；牧場的牛隻住「二牛一室」、大面牆可磨背紓壓、有音樂可聽，吃前澤區稻草，富含胺基酸的發酵飼料使得牛隻肉質甜美，加上二年半飼育期，產量極少，獲得日本官方GI標章認證。
岩手縣廳農林水產部技師菊地雄大說，台灣可直航至岩手花卷機場，歡迎台灣朋友來岩手縣擁有豐富的自然資源及美景，享用著名的和牛、海鮮及美酒。
品業食品董事長李添華說，他長年推動食農教育落實於餐桌，盼台灣民眾可以吃到，引進「前澤牛」，歡迎消費者來享用，體驗大谷翔平「50-50」等級的美味。
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