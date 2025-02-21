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印尼明星宣傳台灣觀光影片 雅加達首播呈現美食景點

中央社／ 雅加達21日專電

交通部觀光署邀請印尼明星咪卡譚巴勇（Mikha Tambayong）擔任印尼市場首位觀光代言人，並赴台拍攝宣傳影片。影片今天在雅加達首映，內容呈現台灣美食和景點，盼吸引更多印尼人赴台旅遊。

印尼明星咪卡譚巴勇今天出席在雅加達舉行的台灣觀光宣傳影片及代言人發佈記者會，由駐印尼代表洪振榮授予「台灣觀光旅遊大使」的榮譽頭飾，並由駐雅加達台灣觀光服務處主任周士弼披掛綵帶，正式以台灣觀光代言人身分，推薦印尼民眾赴台旅遊。

咪卡譚巴勇日前親自赴台旅遊並拍攝影片，與印尼民眾分享台灣旅遊景點，其中包括台北101、野柳女王頭、日月潭及奇美博物館等，同時也品嚐台灣美食。

台灣觀光宣傳影片中，咪卡譚巴勇走訪美麗的花海，欣賞夕陽，還與原住民一同歌舞及體驗穆斯林友善環境，希望將台灣「親山、親水、環島悠遊」的優質旅遊形象，透過親身經歷和影片，分享給粉絲與民眾，藉此吸引更多印尼旅客赴台觀光。

咪卡譚巴勇表示，「台灣是上天特別祝福的美麗之島」，並說：「到台灣旅行，可以感受到滿滿的幸福感。」

駐印尼代表洪振榮指出，印尼與台灣一直擁有深厚的歷史與文化連結，並強調，印尼是台灣極為重視的觀光旅遊市場。

他說：「近年來，台灣政府積極推動對印尼旅客的友善政策，提供簽證便利、清真認證餐廳與禮拜設施，讓印尼朋友能安心且愉快地探索台灣之美。」

洪振榮表示，他深信，印尼人若曾到台灣旅遊，都會在心中留下難以忘懷的美好回憶，並邀請更多印尼民眾到台灣，親身感受台灣的熱情與魅力。

觀光署指出，印尼為超過2.7億人口的多元族裔國家，擁有眾多華裔人口及世界最多的穆斯林，是台灣極力爭取的入境旅遊市場之一。

觀光署2024年於雅加達設立台灣觀光服務處後，辦理多項推廣宣傳活動。據統計，印尼赴台旅客自2024年1月至11月已逾20萬人次，較去年同期成長達11.92%。

觀光署表示，未來還有另外4名網紅也會推出宣傳影片，以推廣台灣美食、樂活、購物和浪漫之旅，希望藉由印尼名人的影響力，讓印尼民眾感受到，無論春夏秋冬都能到台灣享受旅程。

這一系列的宣傳影片，從今年年首季開始，陸續透過網路平台、戶外電子看板及旅展等實體活動進行推廣。

印尼 影片 雅加達

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