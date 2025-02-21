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今年日、歐旅遊需求旺 旅遊業者：獎勵旅遊及客製團夯

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
雄獅旅遊預估，今年旅遊需求持續熱絡，日本和歐洲旅遊需求旺盛，其中歐洲訂單能見度已至7月。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊預估，今年旅遊需求持續熱絡，日本和歐洲旅遊需求旺盛，其中歐洲訂單能見度已至7月。圖／雄獅旅遊提供

國際旅遊強勁復甦，航空公司積極新增航點，雄獅旅遊預估，今年旅遊需求持續熱絡，日本和歐洲旅遊需求旺盛，其中歐洲訂單能見度已至7月，其中，梵諦岡適逢天主教聖年，義大利團體旅遊價格預計有1至2成漲幅，其餘線別漲幅有限。此外，觀察疫後旅遊市場發展，獎勵旅遊及客製小包團有成長趨勢，永續觀光議題崛起，深度與主題旅遊則持續熱銷。

雄獅旅遊表示，隨著企業對員工激勵和團隊建設的重視，獎勵旅遊作為提高員工士氣和忠誠度的需求不斷增加，雄獅統計2023至2024年，已為超過千家的企業客戶舉辦獎勵旅遊，最受歡迎的旅遊目的地為東南亞，如泰國、越南，其次是日本和歐洲，且企業逐漸重視個性化的行程設計，如美食、文化、戶外探險等，或是將ESG融入旅遊，提升企業形象。

雄獅旅遊也說，疫後可針對預算自由調整行程、私密性較高的「客製迷你小團」需求日增，這類團體組成多為家族親友、10人以下，去年服務人數較前年成長超過1成，今年可望成長逾2成。

面對疫後出國旅遊熱度未減，雄獅旅遊表示，旅客開始傾向前往二、三線城市或冷門國家，嘗試體驗深度旅遊，因此規劃雙城、長天數產品，像是針對日本關東全區、東北全覽、北陸中部7縣、九州南北遊等打造制霸之旅；韓國則可一次蒐羅首爾、全羅南北道、慶尚南北道、釜山美景；東南亞線預期今年峴港和清邁熱度不減。

雄獅旅遊也說，相較於2023年，去年結合興趣的主題旅遊產品，或是參加當地特殊文化盛事行程已呈現2位數成長，如北歐、東非、南非、中亞等地區，崛起速度最快，北歐極光團行程已上架到明年3月，接下來將推出不丹行程，帶旅客造訪世界最後的香格里拉，完成環遊百國拼圖。

出國旅遊 日本 行程

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